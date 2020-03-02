Harvard'da Türk ezgileri

İkili turne kapsamında 3’ü resital, ikisi orkestra eşliğinde olmak üzere, 5 ayrı konser verecek, Türk ve Batı ezgilerini seslendirecek. Sanatçılar, dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul edilen Harvard Üniversitesi’nin davetlisi olarak 3 Mart’ta sahneye çıkacak.