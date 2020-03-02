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Harvard'da Türk ezgileri

Harvard'da Türk ezgileri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) arp sanatçısı Çağatay Akyol ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Bülent Evcil, ABD turnesi kapsamında Anadolu ve Batı ezgilerini müzikseverlerle buluşturacak.

İkili turne kapsamında 3’ü resital, ikisi orkestra eşliğinde olmak üzere, 5 ayrı konser verecek, Türk ve Batı ezgilerini seslendirecek. Sanatçılar, dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul edilen Harvard Üniversitesi’nin davetlisi olarak 3 Mart’ta sahneye çıkacak. 


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