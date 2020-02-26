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  3. ‘Üç Silahşör' görme engelliler için sahnede

‘Üç Silahşör' görme engelliler için sahnede

‘Üç Silahşör' görme engelliler için sahnede

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Alexandre Dumas (père)'nin ölümsüz eserinden bale sahnesine aktarılan ‘Üç Silahşör'ü yeniden izleyicisiyle buluşturuyor.

Opera, 27 Şubat, 3,5 ve 7 Mart’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde olacak. Ayrıca 29 Şubat’ta gerçekleşecek özel temsil, sosyal sorumluluk projesi kapsamında görme engelli sanatseverlere sesli betimlemeyle aktarılacak. 220 görme engelli sanatsever, gönüllülerin desteğiyle sahneyi dolaşacak ve kostümlere dokunarak inceleyecekler. 


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