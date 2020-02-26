‘Üç Silahşör' görme engelliler için sahnede

Opera, 27 Şubat, 3,5 ve 7 Mart’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde olacak. Ayrıca 29 Şubat’ta gerçekleşecek özel temsil, sosyal sorumluluk projesi kapsamında görme engelli sanatseverlere sesli betimlemeyle aktarılacak. 220 görme engelli sanatsever, gönüllülerin desteğiyle sahneyi dolaşacak ve kostümlere dokunarak inceleyecekler.