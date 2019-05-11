Game Of Thrones oyuncusundan 'ikinci ejderha' mesajı

Game of Thrones'un sekizinci ve final sezonun başlamasıyla yeni bölümleri merakla bekleyen izleyicilere seslenen Danimarkalı oyuncu Pilou Asbæk, yeni bölümde bir ejderha daha yer alabileceğini ifade etti. Dizideki Euron Greyjoy karakterini canlandıran Asbæk’in Instagram’dan paylaştığı fotoğrafın altında, geçen bölümde sadece bir ejderhanın hayatta kalmasına rağmen beşinci yeni bölümde 2 ejderhanın yer alabileceğini yazdı. Dizinin geçen bölümünde görüntülenen Starbucks bardağı konusunu da hatırlatan oyuncu, şakacı bir üslupla izleyicilerin ilerideki bölümlerde daha da çok kahve bardağı ve hatta Oreo ürünleri de görebileceğini ifade etti.

(Sputnik News)