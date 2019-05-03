Emekli öğretmen milli tank ve helikopterlerin maketini yapıyor

Nevşehir'de 77 yaşındaki emekli öğretmen Fevzi Karaca, ahşaptan yaptığı milli tank, helikopter ve füzelerin maketlerini, bir okulda adını taşıyan müzede sergiliyor. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1960'ta başladığı eğitimcilik hayatında çeşitli yerlerde görev yapan Karaca, 1997'de emekli oldu.

Nevşehir'in Sulusaray beldesi yakınlarındaki evinin bir bölümünü atölye haline getiren 77 yaşındaki Karaca, el emeğiyle eski eşyaların yanı sıra Altay tankı, Bayraktar İHA, Atak helikopterinin de aralarında bulunduğu milli savunma sistemlerinin ahşap maketini hazırlıyor. Karaca, maketleri, mesleğinin son 20 yılında müdürlük yaptığı Nevşehir Mihriban Emin Günel İlkokulunda geçen yıl oluşturulan "Fevzi Karaca Eğitim Müzesi"nde sergiliyor.

Fevzi Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında marangozluğa ilgisi olduğunu, emekliliğinden sonra ise ahşap maket yapımına başladığını belirtti. Maket yapımına ilk başladığı dönemde parçaları birleştirmek için çivi ve vida kullandığını anlatan Karaca, zamanla kendisini geliştirerek geçmeli parçalar üretmeye başladığını söyledi. Evinin bahçesinde çeşitli aletlerle ahşap parçaları belli bir şekle soktuğunu dile getiren Karaca, daha sonra atölyede uğraş vererek çalışmasını tamamladığını kaydetti.

"ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"

Bugüne kadar çok sayıda maket yaptığını ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Önce kağnı, at arabası gibi çeşitli eski eşyaların maketlerini yaptım. Daha sonra Çanakkale Savaşı sırasında kullanılan top arabası maketi yaptım. Ardından da gelişen ülkemizin değişen şartlarında büyük atılımlar yapıldığına şahit olunca, bir kalkınma modeli olarak ortaya konulan tank, helikopter, füzeler ve insansız hava araçları gibi, ülkemizin yerli ve milli olarak teknolojide yükseldiği seviyeyi anlatan maketler hazırladım. Tüm amacım ve temennim, çalışmalarımın, geleceğimizin teminatı çocukların çağdaş bir eğitim düzeyi çerçevesinde, gelişen teknoloji karşısında kendilerine güvenlerinin oluşmasına vesile olmasıdır. Çok güzel tepkiler alıyorum, bu da beni mutlu ediyor."

Maketlerin çocukların ilgisini çektiğini belirten Karaca, "Çocuklarımızın, gelişen Türkiye ve yeni teknoloji imkanları sayesinde gelecekte başarılı olacaklarına inanıyorum. Hayal dünyasını geniş tutan öğrencilerimiz, ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır." dedi.

(AA)