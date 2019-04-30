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  3. El yazması 114 Kur'an-ı Kerim sergilendi

El yazması 114 Kur'an-ı Kerim sergilendi

El yazması 114 Kur'an-ı Kerim sergilendi

Mostar şehrinde açılan "Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyorum" konulu sergide aralarında el yazması ve altın işlemesi bulunan 114 Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde "Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyorum" konulu sergi açıldı. Mostar Yunus Emre Enstitüsü tarafından şehirdeki kültür merkezinde açılan sergide, koleksiyoner Nusret Omerika'ya ait aralarında el yazması ve altın işlemesi bulunan 114 Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Omerika, burada yaptığı açıklamada, 300 yıllık 6 el yazması Kur'an-ı Kerim'in ilk kez sergilendiğine işaret ederek, "Evimde 3 bin kitaptan oluşan bir kütüphanem var. Aralarında 200 Kur'an-ı Kerim var. Kutsal kitaba olan sevgim dedemden miras." dedi.

Kur'an-ı Kerim örneklerini 10 yıldır topladığını ifade eden Omerika, Mostar'da sergi düzenlemekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Karagöz Bey Medresesi Müdür Yardımcısı Suljo Cikotic de Kur'an-ı Kerim'in her Müslümanın kalbinde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Kur'an-ı Kerim'i korumak köklerimizi korumak demektir. Omerika'ya böyle bir koleksiyona sahip olduğu ve bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz." diye konuştu.

(AA)

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