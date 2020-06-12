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  3. El yazısıyla tarihe notlar! Patara'ya yazılan mektuplar kitaplaşacak
12 Haziran 2020 Cuma 02:20 | Son Güncelleme:

El yazısıyla tarihe notlar! Patara'ya yazılan mektuplar kitaplaşacak

El yazısıyla tarihe notlar! Patara'ya yazılan mektuplar kitaplaşacak

Patara Antik Kenti ile ilgili yeni bir proje başlatıldı. Antik kent için kişilerin kendi el yazılarıyla yazacakları mektuplar arasından seçilecek olanlar, yıl sonunda bir kitapta toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2020’nin ‘Patara Yılı’ ilan edilmesinin ardından Likya Birliği’nin başkenti olan Patara Antik Kenti’ndeki çalışmalar, aralıksız sürüyor. Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988’de başlatılan, 1999’dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarının yanı sıra, farklı bir proje için de start verildi. Antik kent için kişilerin kendi el yazısıyla yazacağı mektuplar içerisinden seçilecek olanlar, yıl sonunda kitap haline getirilecek. Prof. Dr. Işık, Patara’ya mektup yazmak isteyenlerin, ‘sevdiklerine mektup yazar gibi’ yazmalarını istedi.

MEKTUPLARI TEK TEK OKUYACAĞIM

Prof. Dr. Havva İşkan Işık, “Özellikle toplumun büyük kesiminin mektup yazmayı unuttuğunu fark ediyorum. Patara’yı gördüklerinde neler hissettiklerini anlatmak isteyenler ya da kenti görmemiş ama hayallerindeki Patara’yı ifade etmek isteyenler bize mektuplarını yollayabilir. Tek tek okuyacağım mektupları heyecanla bekliyorum. Mektupların el yazısıyla yazılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Mektuplar PTT şubelerinden temin edilecek, üzerinde antik kentin fotoğraflarının yer aldığı zarf ve pulla gönderebilecek.

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