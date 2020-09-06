Devlet yurdunda yetişen Merve Başoğlu Strazburg müzik akademisine kabul edildi

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, devlet yurdunda yetişen Merve Başoğlu'nun Strazburg müzik akademisine kabul edildiğini duyurdu ve başarısını kutladı.

AK Partili Usta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle eğitimine Fransa'da devam eden Başoğlu ile ilgili şunları söyledi: