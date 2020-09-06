06 Eylül 2020 Pazar 13:30 | Son Güncelleme:
Devlet yurdunda yetişen Merve Başoğlu Strazburg müzik akademisine kabul edildi
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, devlet yurdunda yetişen Merve Başoğlu'nun, Strazburg müzik akademisine kabul edildiğini duyurdu ve başarısını kutladı.
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, devlet yurdunda yetişen Merve Başoğlu'nun Strazburg müzik akademisine kabul edildiğini duyurdu ve başarısını kutladı.
AK Partili Usta, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle eğitimine Fransa'da devam eden Başoğlu ile ilgili şunları söyledi:
"Devletimizin yurdunda yetişip Sn. Emine Erdogan Hanımefendi'nin desteğiyle eğitimine Fransa'da devam eden ve Strazburg müzik akademisine kabul edilen Merve Başoğlu kızımızı tebrik ediyor, hayat boyu başarılar diliyorum."