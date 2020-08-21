Devlet Tiyatroları sezona hazır

Devlet Tiyatroları, sahnelerini yoğun koronavirüs önlemleriyle sezona hazırladı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatseverleri 1 Eylül Salı gününden itibaren ağırlamaya başlayacaklarını belirterek, “Devletimizin açıkladığı her türlü önlemi aldık. Sahnelerimizde ateş ölçer, maske, dezenfektan hepsi bulunuyor. Koltuklarımızı bir boşluk bırakacak şekilde düzenledik. Maskesiz ve ateş ölçmeden hiçbir seyircimizi sahnemize almayacağız” diye konuştu.

17 OYUN PRÖMİYER YAPACAK



Yaz sezonunda Devlet Tiyatrolarının, Kamyon Tiyatrosu ve Açık Hava Tiyatrosu düzenlediğini, Güneydoğu’da çok sayıda çocuğu tiyatroyla buluşturduğunu belirten Kurt, “Pandemi döneminde hiç boş durmadık. Yeni 17 oyun prömiyer yapacak. Bazı dar, küçük sahnelerimizi, önümüzdeki ilerleyen zamanlarda açacağız” şeklinde konuştu.