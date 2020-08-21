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21 Ağustos 2020 Cuma 21:40 | Son Güncelleme:

Devlet Tiyatroları sezona hazır

Devlet Tiyatroları sezona hazır

Pandemi nedeniyle 6 ay kapalı olan Devlet Tiyatroları 1 Eylül'den itibaren ‘perde' diyor. Mustafa Kurt, “Oyunlar salgın önlemleri gözetilerek sahnelenecek” dedi.

Devlet Tiyatroları, sahnelerini yoğun koronavirüs önlemleriyle sezona hazırladı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, sanatseverleri 1 Eylül Salı gününden itibaren ağırlamaya başlayacaklarını belirterek, “Devletimizin açıkladığı her türlü önlemi aldık. Sahnelerimizde ateş ölçer, maske, dezenfektan hepsi bulunuyor. Koltuklarımızı bir boşluk bırakacak şekilde düzenledik. Maskesiz ve ateş ölçmeden hiçbir seyircimizi sahnemize almayacağız” diye konuştu.

17 OYUN PRÖMİYER YAPACAK 

Yaz sezonunda Devlet Tiyatrolarının, Kamyon Tiyatrosu ve Açık Hava Tiyatrosu düzenlediğini, Güneydoğu’da çok sayıda çocuğu tiyatroyla buluşturduğunu belirten Kurt, “Pandemi döneminde hiç boş durmadık. Yeni 17 oyun prömiyer yapacak. Bazı dar, küçük sahnelerimizi, önümüzdeki ilerleyen zamanlarda açacağız” şeklinde konuştu. 

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