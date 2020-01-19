Çizgi film asla çocuk oyuncağı değildir!

?Bedir Acar

Yönetmen İsmail Fidan’la tanışınca, TRT’de yayınlanan Rafadan Tayfa ‘animasyon’ serilerinin çocukların ve ailelerin gönlünde neden bunca yer edindiğini daha iyi anladım. Zira Fidan, müşfik bir aile babası olarak kendi çocuğuna ne vermek istiyorsa tüm çocuklar için aynı duyguları besliyor. Abi, kardeş, arkadaş gibi davranıyor etrafındakilere. Güleryüzlü, çalışkan, mütevazı… Onun bu özellikleri yaptığı işe de yansımış.

Rafadan Tayfa’da yer alan tipler mahallemizden birileriymiş gibi kabul görüyor, izleyiciye yakın ve samimi geliyor.

Serinin yeni filmi ‘Rafadan Tayfa Göbeklitepe’, animasyon türünde tüm zamanların açılış rekorunu kırdı. Filmi, ilk hafta yaklaşık 1 milyon kişi izledi. İki haftalık izleyici sayısı ise 2 milyona yaklaşmış durumda.

Hatırlayalım, 2019, ‘Göbeklitepe’ yılı ilan edilmişti. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe epey zamandır dünya arkeoloji tarihinin gözbebeği niteliğinde. Çünkü, yerleşik arkeoloji kayıtlarını alt üst eden Göbeklitepe, medeniyet inşa eden insanlık tarihini 12 bin yıl öncesine kadar götürüyor.

Dolayısıyla, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmi, ‘2019 Göbeklitepe Yılı’ için anlamlı bir armağandı. Üstelik UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Göbeklitepe, dünyada ilk kez bir animasyon filmine konu oldu. Film, bu önemli mekanın gizemli tarihine doğru yolculuğa çıkarıyor izleyenleri. Bununla da kalmayıp, öteden beri Gaziantep ile tatlı bir rekabet içerisinde olan Şanlıurfa’nın tanıtımına katkı sağlıyor. Şanlıurfa mutfağının olmazsa olmazı isot ve çiğköfte ile sıra gecesinin çıkış noktası çocuklara minik dokunuşlarla tatlı tatlı anlatılıyor. Ben de öğrendim ki sıra gecesinin orjinalinde ihtiyaç sahiplerine yardım etme amacı güdülüyormuş. Şanlıurfalılar, Kurtuluş Savaşı’ndaki mücadele yöntemlerini de sıra geceleri esnasında belirlemişler.

Çocukların yetişmesinde önemli birer araç olan çizgi filmler, (animasyon sineması) asla ve asla çocuk oyuncağı değildir. Kıssadan hisse… Hatırlayın, Ninja Kaplumbağalar çizgi serisinde bol bol pizza tüketiliyordu. Sonra sonra pıtrak gibi pizza dükkanları açıldı ülkemizde. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Çocuklara sunulan her üretim, iki tarafı keskin bıçak gibidir.

İSF Studios yapımı Rafadan Tayfa serisinde benim gördüğüm, bir babanın, evladına müşfik bir lisan ile meseleleri anlatışı var.

Modernizm aileye dört koldan saldırırken, açılan yaraları sarmaya çocukluktan itibaren başlayabilmek önemli.