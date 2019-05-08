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  3. Çanakkale'de kaçak kazıda zemin mozaiği ortaya çıktı

Çanakkale'de kaçak kazıda zemin mozaiği ortaya çıktı

Çanakkale'de kaçak kazıda zemin mozaiği ortaya çıktı

Kaçak kazı alanında bulunan ve geometrik desenler, madalyon şekilleri ile antik yazıların yer aldığı mozaikle ilgili Çanakkale Müze Müdürlüğü çalışma başlattı.

Çanakkale'de Parion Antik Kenti yakınlarında yapılan kaçak kazıda zemin mozaiği ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, Lapseki'ye bağlı Güreci köyünün Üstünlü mevkisinde, Fahrettin Enan'a ait tarım arazisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. 

Kaçak kazı yapılan alanın zemininde geometrik desenler, madalyon şekilleri ve antik yazılar bulunan bir mozaik ortaya çıktı. 

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Çanakkale Müze Müdürlüğünden görevliler, mozaik alanında kurtarma kazısı için çalışma başlattı. Yapılacak incelemeyle mozaiğin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

Öte yandan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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