Bugün (6 Mart) vizyona giren filmler hangileri? Nuh Tepesi, Seberg, Zengo sinemalarda
Bugün (6 Mart) vizyona giren filmler hangileri? sorusunun yanıtı binlerce sinemasever tarafından merak ediliyor. Bugün Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girdi. Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür ve Arın Kuşaksızoğlu'nun başrollerinde yer aldığı, babasının son isteğini yerine getirmeye çalışan bir gencin hikayesini anlatan 'Nuh Tepesi' de izleyici ile buluştu...
Bugün Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girdi. Vizyondaki yeni filmleri takip eden sinemaseverler bugün hangi filmlerin vizyona girdiğini öğrenmek istiyor. Bugün (6 Mart) vizyona giren filmler hangileri? sorusunun yanıtı binlerce sinemasever tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Nuh Tepesi, Seberg, Zengo, Tamircikler Robotçuklara Karşı, Yokuş Aşağı, Mendilim Kekik Kokuyor, Sabit Kanca: Son Soru, El-Deccur, Hayal Adası vizyona girdi.