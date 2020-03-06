Bugün (6 Mart) vizyona giren filmler hangileri? Nuh Tepesi, Seberg, Zengo sinemalarda

Bugün Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girdi. Vizyondaki yeni filmleri takip eden sinemaseverler bugün hangi filmlerin vizyona girdiğini öğrenmek istiyor. Bugün (6 Mart) vizyona giren filmler hangileri? sorusunun yanıtı binlerce sinemasever tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Nuh Tepesi, Seberg, Zengo, Tamircikler Robotçuklara Karşı, Yokuş Aşağı, Mendilim Kekik Kokuyor, Sabit Kanca: Son Soru, El-Deccur, Hayal Adası vizyona girdi.