Bu şehirlerde sanat var

Kültür – sanat sezonu bu yıl Kovid – 19 gölgesinde gerçekleşse de birçok şehirde yeni sezon, sevilen eserlerle perde diyor. Mersin, Samsun, Antalya, Ankara, İstanbul, sanat programlarıyla bu sene de seyircisini sevindirecek. Samsun Devlet Opera ve Balesi, 17 Eylül’de başlayacak olan programın detaylarını paylaştı.

YENİ SEZON BAŞLADI



Antalya, yeni sezona ‘Yastık Adam’la start verirken 27.Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali de ‘3 Soprano 3 Bas’ konseri ile devam etti. Mersin’de bu akşam Gala Konseri gerçekleşecek. İstanbul’da önceki akşam yeni sezona ‘Fişekhane’de ‘Kolaj’ oyunuyla başlandı.

SEÇKİN BESTELER ANKARA’DA YANKILANDI



Ankara Devlet Opera ve Balesi sezon açılışını, önceki akşam dünyaca ünlü bestecilerin en seçkin aryalarının seslendirildiği “Napoli Gecesi Konseri” ile yaptı. Tenorlar Barış Yanç, Fatih Kayhan, Okan Başel, Arda Doğan, Mehmet Kavil’in sahne aldığı konserde, piyanist Hande Uçar sanatçılara eşlik etti. Konser, Opera Sahnesi’nde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

GÖSTERİM FİŞEKHANE’DE



İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 2020-2021 sanat sezonunu, tüm birimlerin yer aldığı “Kolaj” adlı gösterisiyle Büyükyalı Fişekhane’de açtı. İDOB Müdürü Suat Arıkan, eylül ayı sonunda “İstanbul Opera Festivali”nin yapılacağını belirterek, “Genel müdürlüğümüzün düzenlediği İstanbul Opera Festivali’ndeki etkinliklerin tümü İDOB tarafından gerçekleştirilecek. Yurt içinden solistlerin de katılımıyla festivalimiz oldukça renkli geçeceğe benziyor.” dedi.

ANTALYA’DA SEZONUN İLK PERDESİ AÇILDI!



Antalya Devlet Tiyatrosu, sezonunun ilk perdesini Martin Mcdonagh’ın yazdığı, Yusuf Eradam’ın Türkçe’ye çevirdiği, “Yastık Adam” adlı yeni bir oyunla açtı. Oyunda, Gökhan Tüzün “Michal”, Salih Bayraktar “Katurian”, Niyazi Mert Kurt “Tupolski”, Şükrü Gürel “Ariel”, İsmail Sabri Memiş “1. polis,” ve Okan Kağnıcı da “2. polis” rollerini canlandırdı.

MESAFEYE DİKKAT



27.Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali de “3 Soprano 3 Bas” konseri ile devam etti. Antalya’daki Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki konser Sağlık Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belirlediği hijyen, sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimiyle gerçekleştirildi.

5 TEMALI KONSER



Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunu açık hava konserleri ile açıyor. Yapılan açıklamaya göre, sezon 17 Eylül’de ‘Opera ile Oda Müziği Gecesi’ enstrümantal konseriyle start alacak. 5 farklı temadan oluşan konser dizisinde; orkestra sanatçılarının gerçekleştireceği 2 farklı konser ve solistlere eşlik edecek piyanistin yer alacağı 3 farklı şan konseri sanatçılar tarafından icra edilecek.

BUGÜN BAŞLIYOR



Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) de “Gala Konser” ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. 11 Eylül’de Marina Amfitiyatro’da düzenlenecek konserde, Simge Büyükedes (soprano), Sevinç Demirağ (soprano), Funda Uyanık (soprano), Bülent Bezdüz (tenor), Emrah Sözer (tenor), Faik Mansuroğlu (bariton) ve Hasan Berk (bas) yer alacak.