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  3. Bosna'nın incisi Alaca Camii açıldı 

Bosna'nın incisi Alaca Camii açıldı 

Bosna'nın incisi Alaca Camii açıldı 

Bosna’da Sırplar tarafından yıkılan Alaca Camii’nin restorasyonu tamamlandı. Kültür Bakanı Ersoy, “Irkçı nefret kardeşliğe zarar veremedi” dedi.  

OSMAN NURİ CERİT /  BOSNA HERSEK 

Bosna’da savaştan zarar gören ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi’nin işbirliğiyle rekonstrüksiyonu tamamlanan Foça’daki Alaca (Hasan Nazır) Camii görkemli bir törenle açıldı. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Alaca Camii ırkçılığın ve nefretin ancak maddeye zarar verebildiğinin ama Bosna’da, Balkanlar’da yüzlerce yıldır var olan birlikte yaşama kültürüne ve kardeşlik ruhuna asla dokunamadığının göstergesidir” dedi. 

TAŞLARI NEHRE ATILDI 

Ersoy, Osmanlı mimarisinin zarafeti ve zengin süslemeleriyle bezenmiş Alaca Camisi’nin, bu toprakların kültürel dokusunu yansıtan bir eser kimliği taşıdığına işaret ederek, bu kimliğinden dolayı caminin 1992-1995 yılları arasındaki savaşta tamamen yıkıldığını, taşlarının Çehotina Nehri’ne atıldığını anlattı.  

BİREBİR İNŞA EDİLDİ 

Ersoy, Alaca Camii’nin aslına uygun şekilde yeniden inşa edilebilmesi için kurumların çok detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini vurgulayarak, savaş sonrasında tamamen kapanmış olan taş ocağının yeniden açıldığını, aynı nitelikteki taşların çıkartılarak geleneksel yapım teknikleriyle yeniden inşa edildiğini bildirdi. 

Şehit ailesi açtı 

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından caminin kapısını, 1992’de yıkılan caminin minaresinin düştüğü evde yaşayan ve oğullarını şehit veren aile anahtarla açtı. Camiye giren cemaat, öğle namazını kıldı.  

 

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