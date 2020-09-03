Beethoven 250 & Dede Efendi Bachçede Yaz Festivali'nde

Bachçede Yaz, artık bütün dünyanın tanıdığı Can Çakmur’un piyano resitaliyle 25 Ağustos’ta güçlü bir açılış yapıyor. 2018 yılında Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması ve 2017 yılında Uluslararası İskoç Piyano yarışması birincisi olan piyanist, kariyerini çok genç yaştan itibaren elde ettiği başarılarla süslemiştir. Dünyanın ve Türkiye’nin pek çok yerinde, dünyanın önemli şefleri ve orkestralarıyla solist olarak konserler veren Çakmur, özel bir programla sizlerle olacak.

Festivalin ikinci konseri; Macar klavsen virtüözü Márton Borsányi, Karşıyakalı ve İstanbullu müzisyenler İklim Tamkan (klavsen), Senem Demircioğlu (mezzo soprano), Mehmet Gökhan Bağcı (viyolonsel) ve arkadaşlarının vereceği son derece dinamik bir konser olacak. Borsányi, parlak tekniği, etkileyici stilistlik özelliklerin olağanüstü ustalığını bir arada barındırırken, seçtiği repertuarın ifadesi ve süslemesi ile dinleyicileri büyülüyor. 27 Ağustos'ta gerçekleşecek bu konser, İstanbul’da ilk kez iki klavsenin aynı anda sahnede bulunduğu bir topluluğun konseri olması bakımından da özel bir yere sahiptir.

Festivale Rusya’dan katılacak Gagik Makichyan ve Natalia Sokolovskaya Beethoven viyolonsel piyano sonatlarının yanı sıra klasik müziğin sevilen eserlerini seslendirecekler. Daha önce Rusya’nın Ulusal Filarmoni Orkestrasının viyolonselciliğini yapmış olan, izleyiciyle kurduğu güzel etkileşim ile bilinen Makichyan ve MozARTe, Nuova Coppa, María Herrero gibi uluslararası piyano yarışmalarında birincilik ödülüne layık görülen dünyaca ünlü piyanist Sokolovskaya bize 31 Ağustos’ta unutulmaz bir Beethoven gecesi yaşatacak.

Münip Utandı ve Türk Sazları Topluluğu, 2 Eylül’de bir Osmanlı-Türk musikisi konseri ile Türk müzik tutkunlarına gerçek bir şölen sunacak. 3. Selim’den Münir Nurettin’e, şarkılardan saz eserlerine uzanan, çok seveceğiniz bir repertuar ile karşınızda olacaklar. Bu konserin repertuarı Münip Utandı tarafından müzikseverlerin beğenisi ön planda tutularak hazırlandı.

3 Eylül’de ise geçtiğimiz yıl olağanüstü kapanış konseriyle tüm izleyicilerin dakikalarca ayakta alkışladığı The Barock Moscow Ensemble bu yıl da İstanbul dinleyicileriyle buluşmaya geliyor. Grup geçtiğimiz yıl hem ensemble olarak hem de yer yer programa ekledikleri solo klavsen, keman, viyolonsel ve barok gitar parçalarıyla muhteşem bir konser gerçekleştirmişti.

3 Eylül’de konser verecek olan The Barock M Ensemble seyircinin yoğun ilgisi nedeniyle 5 Eylül’de bizlere bir konser daha verecek. Üstelik baroktan Rus folk müziğine uzanan çok eğlenceli bir konser.

9 Eylül’de Anadolu mitolojisinden günümüze gelen eski enstrümanlarla yaptıkları interaktif performanslarıyla Arpanatolia sizlerle olacak. Dünyaca ünlü arp sanatçısı Çağatay Akyol’un kurduğu bu grupta sipsi, cura, ney ve kavalda Ferhat Erdem ve otantik perküsyonda Cemal Özkızıltaş yer alıyor. Binlerce yıl öncesinde Anadolu topraklarında yapılan müziklerde yoğun olarak kullanılan lir, arp ve nefesli çalgılar, daha sonraki çağlarda da kullanılarak ve yenilenen yapıları ve renkleriyle değerlerini artırarak günümüze kadar ulaşmış, tarihsel süreç içinde daha da gelişmiş ve değişmiş, ancak müzik kültürümüz içinde önem ve değerini korumuştur. İşte bu enstrümanlar şimdi Arpanatolia ile o zamandan beri ilk kez bir araya gelerek yeni ve farklı bir sentez oluşturuyor.

Festivalin kapanış konserinde, Borusan Quartet’ten tanıdığımız kemancı Olgu Kızılay; aralarında X. Witold Lutoslawski Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nın da bulunduğu birçok uluslararası yarışmada ödüller kazanan viyolonselci Dorukhan Doruk; ve dünyanın pek çok yerinde konserler veren, Frances M. Wentz Turner Memorial ödüllü piyanist Jerfi Aji tarafından oluşturulan topluluk, oda müziğinin herkesçe bilinen şaheserlerinden Beethoven’ın Archduke Trio’su ve Dvořák’ın Dumky Piyanolu Triolarını seslendirecekler. Konserde bir de dünya prömiyeri var. Kamran İnce tarafından festival için bestelenen Dede Remix adlı eser, ilk kez çalınacak. Kamran İnce, günümüz klasik müzik dünyasında en önemli bestecilerden biri olarak kabul edilmektedir.

Hakan Erdoğan Productions tarafından düzenlenen festival; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sabancı Üniversitesi ve Le Meridien İstanbul Etiler tarafından desteklenmektedir.

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Güncellenmiş Festival Programı

25 Ağustos Açılış Konseri Can Çakmur Piyano Resitali

27 Ağustos Márton Borsányi & Friends

31 Ağustos Gagik Makichyan & Natalia Sokolovskaya Viyolonsel Piyano Resitali

2 Eylül Münip Utandı ve Türk Sazları Topluluğu 3. Selim’den Münir Nurettin’e

3 Eylül The Barock Moscow Ensemble

5 Eylül The Barock M Ensemble: Baroktan Rus Folk Müziğine

9 Eylül Arpanatolia

10 Eylül Kapanış Konseri Archduke Dede Remix