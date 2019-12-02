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  3. Anadolu Müziği'nin üç ustası 7 Aralık'ta UNİQ HALL'de

Anadolu Müziği'nin üç ustası 7 Aralık'ta UNİQ HALL'de

Anadolu Müziği'nin üç ustası 7 Aralık'ta UNİQ HALL'de

Kadim Anadolu müziğini daha önce benzeri görülmemiş biçimde yorumlayan, çağımıza ve insanımıza yeniden sunan bir prömiyer: Eski Müzik... Erkan OĞUR, Derya TÜRKAN ve Coşkun KARADEMİR 7 Aralık'ta UNİQ HALL'de.

Asırlar boyunca sadece bu topraklara değil her coğrafyaya ayrı telden dokunmuş sesler, üç ustanın rehberliğinde buluşuyor. İstanbul kemençesini hem klasik hem de yeni eserlerle dünyanın her yerine duyurmuş Derya Türkan, bu coğrafyanın unutulmaz eserlerine sazıyla ve sözüyle kendi izini katmış Erkan Oğur, hazırladığı birçok projeyle Anadolu müziğini uluslararası sahnelere taşıyan Coşkun Karademir... 
 
Kemençeden gitara, kopuzdan bağlamaya tüm seslerin bir olacağı Eski Müzik, çağlar öncesinden çağlar sonrasına yepyeni bir yorum getiriyor...
 
Ek Bilgiler;
 
- Biletler Biletix’den satışa sunuldu.
 
- Üç usta, Eski Müzik Projesiyle 2020 Mart ayında Avrupa Turnesi yapacak.


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