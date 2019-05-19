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  3. 'Anadolu cereni' koruma altında çoğalıyor

'Anadolu cereni' koruma altında çoğalıyor

'Anadolu cereni' koruma altında çoğalıyor

Dünyada sadece Türkiye'de üreme ortamı olan ve halk arasında "ceren" olarak bilinen Anadolu yaban koyunlarının sayısı Afyonkarahisar'daki üretim istasyonunda gün geçtikçe artıyor. Yasak avlanma ile avlandığı takdirde 200 bin lira cezası var.

Dünyada sadece Türkiye'de üreme ortamı olan, büyük ve güzel gözlerinden dolayı halk arasında "ceren" olarak bilinen Anadolu yaban koyunlarının neslinin korunması için kurulan üç merkezden biri olan Afyonkarahisar'daki üretim istasyonunda yeni doğumlarla hayvan sayısı 60'a ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nesli tükenmekte olan Anadolu yaban koyunu (Ovis Gmelinii Anatolica) için Tarım ve Orman Bakanlığının Konya, Ankara ve Afyonkarahisar'da üretim istasyonları bulunduğunu söyledi.

Şuhut ilçesindeki 30 hektarlık üretim tesisinde 25 hayvanla başladıkları çalışmalarda başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Alğan, şöyle devam etti:

"Bu hayvanların üremesi için doğal yaşam alanında bulunmaları gerekiyor. İsalı köyünde, hayvanların üremesi için çok güzel bir yer tercih ettik. 30 hektarlık alanı tel örgülerle çevirerek Konya Bozdağ'dan 25 hayvanla üretime başladık. Tesisimizde veteriner hekim nezaretinde ve görevli personelimizce, hayvanların bakımlarını ve kameralarla gözetimini yapıyoruz. Çalışmalarımızın neticesinde 2017 yılında 6, 2018 yılında 13, 2019 yılında 20 yavru üretimi gerçekleştirdik. Bu yıl bazı hayvanların ikiz doğum yaptıkları görüldü. Doğumlardan önce 40 olan Anadolu yaban koyunu sayımız 60'a yükseldi."

"Üreme sayıları artık bire iki olmaya başladı"

Alğan, üretim tesisinin bulunduğu alanı genişletme çalışmaları için proje hazırlığında olduklarını dile getirdi.

Anadolu yaban koyunlarının ormanlık alanlardan ziyade kıraç arazilerde yaşamayı tercih ettiğine değinen Alğan, "Bu hayvanların ön ayakları kısa olduğu için ağaçlık yerleri fazla tercih etmez. Genellikle yamaç ve düzlük araziler onlar için doğal yaşam alanlarıdır. Şuhut ilçemizdeki üretim tesisimiz de bu özellikleri taşıyor. Buradaki üreme sayıları artık bire iki olmaya başladı. Sayılarını artırarak popülasyona uygun yaşam alanlarına bırakmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"200 bin lira cezası var"

Anadolu yaban koyunlarının korunması konusunda avcılara da uyarılarda bulunan Alğan, şöyle konuştu:

"Avcı kardeşlerimizden kesinlikle bu hayvanları vurmamalarını istiyoruz. Vurdukları takdirde cezai müeyyideleri çok ağır. 200 bin lira cezası var ve büyük bir rakam. Kurum olarak biz, hiçbir avcı kardeşimize bu cezayı uygulamak istemeyiz ancak tespit edersek de gerekli cezai işlemleri uygularız. 

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