04 Eylül 2020 Cuma 01:55 | Son Güncelleme:
Festivalde, yönetmen Anıl Gelberi’nin ‘Plaza’, Barış Hancıoğulları’nın ‘Yeniden Leyla’, Ercan Kesal’ın ‘Nasipse Adayız’, Fatih Özcan’ın ‘Mavzer’, Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’, Gökçin Dokumacı’nın ‘Kuyudaki Taş’, Hacı Orman’ın ‘Körleşme’, Leyla Yılmaz’ın ‘Bilmemek’, Onur Ünlü’nün ‘Topal Şükran’ın Maceraları’ ve Umut Evirgen’in ‘Ben Bir Denizim’ filmleri, bu kategoride yarışmaya hak kazandı.
Altın Koza'da 10 film yarışacak
27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın 10 finalisti belirlendi.
Festivalde, yönetmen Anıl Gelberi’nin ‘Plaza’, Barış Hancıoğulları’nın ‘Yeniden Leyla’, Ercan Kesal’ın ‘Nasipse Adayız’, Fatih Özcan’ın ‘Mavzer’, Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’, Gökçin Dokumacı’nın ‘Kuyudaki Taş’, Hacı Orman’ın ‘Körleşme’, Leyla Yılmaz’ın ‘Bilmemek’, Onur Ünlü’nün ‘Topal Şükran’ın Maceraları’ ve Umut Evirgen’in ‘Ben Bir Denizim’ filmleri, bu kategoride yarışmaya hak kazandı.