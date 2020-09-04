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  3. Altın Koza'da 10 film yarışacak
04 Eylül 2020 Cuma 01:55 | Son Güncelleme:

Altın Koza'da 10 film yarışacak

Altın Koza'da 10 film yarışacak

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın 10 finalisti belirlendi.

Festivalde, yönetmen Anıl Gelberi’nin ‘Plaza’, Barış Hancıoğulları’nın ‘Yeniden Leyla’, Ercan Kesal’ın ‘Nasipse Adayız’, Fatih Özcan’ın ‘Mavzer’, Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’, Gökçin Dokumacı’nın ‘Kuyudaki Taş’, Hacı Orman’ın ‘Körleşme’, Leyla Yılmaz’ın ‘Bilmemek’, Onur Ünlü’nün ‘Topal Şükran’ın Maceraları’ ve Umut Evirgen’in ‘Ben Bir Denizim’ filmleri, bu kategoride yarışmaya hak kazandı. 

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