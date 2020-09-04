Altın Koza'da 10 film yarışacak

Festivalde, yönetmen Anıl Gelberi’nin ‘Plaza’, Barış Hancıoğulları’nın ‘Yeniden Leyla’, Ercan Kesal’ın ‘Nasipse Adayız’, Fatih Özcan’ın ‘Mavzer’, Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’, Gökçin Dokumacı’nın ‘Kuyudaki Taş’, Hacı Orman’ın ‘Körleşme’, Leyla Yılmaz’ın ‘Bilmemek’, Onur Ünlü’nün ‘Topal Şükran’ın Maceraları’ ve Umut Evirgen’in ‘Ben Bir Denizim’ filmleri, bu kategoride yarışmaya hak kazandı.

