8. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab Başvuruları Uzatıldı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal uzun metraj, ulusal kısa kurmaca ve belgesel yarışmaları ile festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab için başvuru süresi uzatıldı. Festivalin yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuruları için son tarih 11 Eylül olarak belirlendi.

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü: 100.000 TL

8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmlerden bir tanesi 100.000 TL’lik En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü’nün sahibi olacak. Yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller dağıtılacak. Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından ilk veya ikinci filminin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla 10.000 TL’lik FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü verilecek.

Kısa Filmcilere Destek Bu Yıl da Devam Ediyor

Festivalin ilk yılından itibaren kısa filme olan desteği sürerek, Ulusal Kısa Kurmaca Film ve Ulusal Kısa Belgesel Film olmak üzere yarışmalı iki farklı kategoride devam edecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı Ulusal Kısa Kurmaca Film Yarışması’nda en iyi film 10.000 TL’lik ödülün sahibi olacak. Festivalde ayrıca bir film İstanbul Medya Akademisi tarafından genç kısa filmcileri desteklemek için verilen 5.000 TL’lik İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü’ne uzanırken, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması’nda da en iyi filme 10.000 TL para ödülü verilecek. Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler aynı zamanda 25.000 TL’lik Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak.

Genç Yapımcı ve Yönetmenlerin Projelerine Bosphorus Film Lab Desteği

TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab’e yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek. Pitching Platformu’nda yarışan bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü’nü alırken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü’nün sahibi olacak. Work in Progress kapsamında yer alan projeler de 25.000 TL’lik T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını gerçekleştirecek.

First Cut Lab İçin Son Başvuru Tarihi 1 Ekim

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek First Cut Lab’ın başvuruları ise 1 Ekim’de sona erecek. 2015’ten bu yana uluslararası birçok film festivalinde; ilk kurgusu veya kaba kurgusu tamamlanmış projelerin geliştirilmesi için tasarlanan workshop programı olan First Cut Lab’da bu yıl kurgu aşamasında olan iki proje seçilecek. Seçilecek iki uzun metrajlı kurmaca filmin yapımcısı ve yönetmeni, uluslararası danışmanlar ile filmlerinin üzerine çalışma fırsatı bulacak.

Festival kapsamında düzenlenecek tüm yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularına www.bogazicifilmfestivali.com üzerinden erişilebilir.

Başvuruların 11 Eylül gününe kadar devam edeceği 8. Boğaziçi Film Festivali, 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.