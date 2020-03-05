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25 farklı mekânda caz

25 farklı mekânda caz

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 27. kez düzenlenen “İstanbul Caz Festivali”, 27 Haziran- 14 Temmuz arasında müzikseverlerle buluşacak. İstanbul'un 25 farklı mekânında gerçekleştirilecek festivale, 250'nin üzerinde sanatçı konuk olacak.

Festivalin “Yaşam Boyu Başarı Ödülleri” Atakan Ünüvar ile ünlü klarnetçi Barbaros Erköse’ye takdim edilecek. Caz gitaristi babası Alvaro Pieranunzi’nin müzik tutkusunu devam ettiren Enrico Pieranunzi de ilk kez 6 Temmuz’da Venedik Sarayı Bahçesi’nde konser verecek. 


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