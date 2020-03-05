25 farklı mekânda caz

Festivalin “Yaşam Boyu Başarı Ödülleri” Atakan Ünüvar ile ünlü klarnetçi Barbaros Erköse’ye takdim edilecek. Caz gitaristi babası Alvaro Pieranunzi’nin müzik tutkusunu devam ettiren Enrico Pieranunzi de ilk kez 6 Temmuz’da Venedik Sarayı Bahçesi’nde konser verecek.