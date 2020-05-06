'15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş', Fransızcaya çevrildi

FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde gerçekleştirdiği vahşeti Türkiye dışında yaşayan, yabancı ülke yöneticilerine duyurulması, FETÖ’nün şu an yaşadıkları ülkeler ve insanlar içinde ne kadar tehlikeli olduğu hususunda bilinçli olmaları konusunda uyarıcı niteliğinde olacak. Kitap ilgili önümüzdeki günlerde iki farklı dile de çevrilirken belgesel hazırlandığı kaydedildi.

Tarihi bir vesika niteliği taşıyan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından hazırlanan '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' üçüncü bir dile de çevrildi. İngilizce ve Rusça'nın dışında Fransızca olarak da basılan kitap önümüzdeki günlerde de iki ayrı dile de çevrileceği ortaya çıktı. Kitabın ağırlıkta Türkiye Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerini üs olarak seçen, kullanan ve buralara yerleşen FETÖ üyelerinin barındığı bu coğrafyalarda kullanılan ortak dil ise; Rusça ve Fransızca. Bu husus gözönüne alındığında İngilizce, Rusça ve Fransızca olarak baskısı yapılan Dr. Mustafa Çalışkan’a ait kitap büyük önem arz ediyor.

BELGESELİ ÇEKİLDİ

Yayınevinden verilen bilgiye göre, kitabın Türkçe baskısı üzerinden belgeseli çekildi. Belgeselin sene içerisinde televizyonlarda yayınlanacağı kaydedildi.

FETÖ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLEREK O ÜLKELER UYARILIYOR

'15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' kitabının, kitabın değişik dillerde yayınlanmasındaki amacın FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde gerçekleştirdiği vahşetin ülkemiz dışında yaşayan, yabancı ülke yöneticilerine duyurulmasının olduğu kaydedilirken bir yandan da FETÖ elemanlarının şu an yaşadıkları ülkeler ve insanlar içinde ne kadar tehlikeli olduklarını dünyaya duyurmak. FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu diğer ülkelerinde öğrenmesi hedefleniyor.