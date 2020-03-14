14 Mart 2020 vizyona girecek olan filmler nelerdir? Bu hafta vizyona giren filmler hangileri?

Bu hafta vizyona giren filmler hangileri? Sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen konular arasında yerini alıyor. Her hafta yeni filmler izleyicilerle buluşuyor. 14 Mart 2020 vizyona girecek filmler nelerdir? Bu hafta vizyona 5 yeni filmle geliyor. Hollywood yapımlı filmler hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bloodshot: Durdurulamaz Güç / Bloodshot

Aksiyon türünün vazgeçilmez oyuncularından Vin Diesel bu kez bir süper kahramana hayat veriyor. Bazen ölmek bile yetmiyor. Bilim insanları seni damarlarında teknoloji akan bir süper güç olarak dünyaya geri döndürüyor. Çizgi roman uyarlaması filmde asker Ray Garrison’ken öldürülen; ardından bir teknoloji şirketi tarafından Bloodshot olarak hayata döndürülen adamın hem kendiyle hem de otorite ile giriştiği gerçeği arama macerası konu ediliyor. Dave Wilson imzalı filmde Eiza Gonzalez, Guy Pearce ve Toby Kebbell gibi isimler de rol alıyor.

Gölgelerin Aşkı / Above the Shadows

Olivia Thirlby, Alan Ritchson, Megan Fox, Jim Gaffigan ve Maria Dizzia’nın rol aldığı filmi Claudia Myers yönetiyor. Film, görünmezliği sayesinde kimsenin çekemeyeceği gizli fotoğraflar çekip, gazetelere para karşılığında gönderen Holly'nin kendisini görebilen tek kişiyle tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu ediniyor.

İlk Aşk / First Love

Japonya’nın en asi adamlarından Takashi Miike yakuzalar, şiddet, garip mizah duygusu gibi bilindik araçların yanına bu kez romantizmi de koyuyor. Paranoyak bir boksör ile tacizci babasından kaçan bağımlı bir sokak kızı arasında yaşanan romantizm ne kadar romantik olabilirse tabii. Yönetmenin rahatsız edici mizah anlayışı ve şiddeti kullanış biçimindeki özgürlüğü, yavaş yavaş ilerleyen romantizmle birlikte beyazperdeye yansıyor. Bol yakuzalı ve mafyalı filmde Becky, Masataka Kubota, Nao Ohmari, Sakurako Konishi, Mami Fujioka, Shôta Sometani, Jun Murakami, Sansei Shiomi, Seiyô Uchino rol alıyor.

Mürit / The Lodge

Severin Fiala ve Veronika Franz adını duyunca sinemaseverlerin aklına Goodnight Mommy filmi geliyor. Sürprizli, alışılmış rollerin değiştirildiği, kiminin çok sevdiği kiminin nefret ettiği 2014 yapımı filmin ardından yine 1 kadın ve 2 çocuk arasında geçen bir hikaye anlatıyor 2 yönetmen. Karla kaplı bir tenhada 2 gün nişanlısının çocuklarıyla vakit geçirmek zorunda kalan Grace'in üvey annelik provası gibi başlayan hikaye uhrevi bir boyuta evriliyor. Jaeden Martell, Riley Keough ve Lia McHugh filmin başrolünü paylaşıyor.

Araf 4: Meryem

Araf serisinin dördüncü filminde Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Derya Şen, Damla Özovalı rol alıyor. Öğretmen Meryem ve aynı evi paylaştığı Güzide’nin aynı şeyleri görüp, aynı şey tarafından rahatsız edildiklerini anladıktan sonra yaşadıklarını çözmek üzre giriştikleri korku dolu macerayı Gökhan Arı yönetiyor.