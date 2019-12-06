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  3. Oyun severlere müjde: Playstore'da yılbaşı indirimi başladı

Oyun severlere müjde: Playstore'da yılbaşı indirimi başladı

Oyun severlere müjde: Playstore'da yılbaşı indirimi başladı

Dijital dünyada internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu Dijital oyunlar da bu parçanın önemli bölümünü oluşturuyor. Havaların soğumasıyla beraber hepimiz evlere kapandık Peki, Türk Telekom’un yılbaşına özel hazırladığı Playstore indirimiyle evinize eğlence getirmeye ne dersiniz İşte kaçırılmayacak fırsatın detayları...

Dijital oyunlar arasında gösterilen popüler oyunları Türk Telekom’un yılbaşına özel hazırladığı Playstore indirimiyle sahip olabilirsiniz.

İşte oyun severlerin beklediği yılbaşı indirimleri…

Football Manager 2020, oyuncularını bekliyor. Yeni sezonda kulübünüzde fikirlerinizi iyi bir şekilde uygulayın ve bildiğiniz yoldan ilerleyin. Üstelik oyuna 12 ay taksitle 12 TL ödeyerek ulaşabilirsiniz…

Playstore uygulamasıyla dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Assassin’s Creed Odyssey’a inanılmaz fiyatla sahip olabilirsin. Kimsesiz bir garip adamdan yaşayan efsane olmaya giden yolculuğa 12 ay taksitle sadece 11,17 TL ödeyerek çıkabilirsin…

Sniper Ghost Warrior 3, taktik seven oyuncular için biçilmiş kaftan. Oyuna 12 ay taksitle 1,08 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Onlarca oyunu kapsayan yılbaşı indirimde Tom Clancy’s Rainbow Six Siege-Standard Edition oyuna 12 ay taksitle ayda 3,58 TL ile sizin olabilir…

Onlarca oyunu kapsayan yılbaşını indirimlerini detaylı incelemek için:

https://www.playstore.com/kampanya/yilsonu-kampanyasi-2019

Türkiye’nin en aktif dijital oyun platformu olan Playstore’da yenilik ve fırsatları takip etmeyi ihmal etmeyin…


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