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  3. Oyun severlere müjde! Playstore’da yıl sonu indirimleri başladı

Oyun severlere müjde! Playstore’da yıl sonu indirimleri başladı

Oyun severlere müjde! Playstore’da yıl sonu indirimleri başladı

Dijital dünyada internet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Dijital oyunlar da bu parçanın önemli bölümünü oluşturuyor. Havaların soğumasıyla beraber hepimiz evlere kapandık. Peki, Türk Telekom’un yıl sonuna özel hazırladığı Playstore indirimleriyle evinize eğlence getirmeye ne dersiniz? İşte kaçırılmayacak fırsatların detayları:

Football Manager 2020, oyuncularını bekliyor. Yeni sezonda kulübünüzde fikirlerinizi iyi bir şekilde uygulayın ve bildiğiniz yoldan ilerleyin. Üstelik oyuna 12 ay taksitle ayda 12 TL ödeyerek ulaşabilirsiniz.

Playstore uygulamasıyla dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Assassin’s Creed Odyssey’a inanılmaz fiyatla sahip olabilirsin. Kimsesiz bir garip adamdan yaşayan efsane olmaya giden yolculuğa 12 ay taksitle ayda sadece 11,17 TL ödeyerek çıkabilirsin.

Sniper Ghost Warrior 3, taktik seven oyuncular için biçilmiş kaftan. Oyuna 12 ay taksitle ayda 1,08 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz. Onlarca oyunu kapsayan yılbaşı indirimde Tom Clancy’s Rainbow Six Siege-Standard Edition oyuna 12 ay taksitle ayda 3,58 TL ile senin olabilir.

Onlarca oyunu kapsayan yıl sonu indirimlerini detaylı incelemek için:

http://bit.ly/PlaystoreYilsonu2019

Türkiye’nin en aktif dijital oyun platformu olan Playstore’da yenilik ve fırsatları takip etmeyi unutma!


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