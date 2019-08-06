Siyah noktalardan kurtulmanın 5 farklı yöntemi!

Siyah noktalar ölü deri hücrelerinin ve cilt yağının bir araya gelmesiyle oluşur. Bu malzeme kombinasyonu havaya maruz kaldığında, oksitlenerek siyah bir renk oluşturur. Bunlar tahriş edici ve ağrılı olabilir. Siyah noktaların çoğu yüzün T bölgesinde görülür, ancak boyun, göğüs, omuz, sırt ve bazen kulağın içinde de oluşması muhtemeldir.

YUMURTA BEYAZI MASKESİ

Yumurta akı, gözenekleri sıkılaştırmaya ve pürüzsüz, temiz bir cilt veren tıkanmış kiri çıkarmaya yardımcı olur. Sarısından ayırdığınız yumurta beyazının bir kısmını yüzünüzün üzerine ince bir tabaka halinde sürün. Kuruması için iki dakika verin, ardından kalan beyazları ikinci katmanda ekleyin. Tamamen maskeyi kuruması için ek bir 10-15 dakika ya da beyazlar dokunulduğunda ve cildiniz sıkı hissedinceye kadar verin. Yüzünüzdeki beyazları durulamak için ılık su kullanın.

KİL MASKESİ

Yağlı gözenekleri kurutmak ve istenmeyen kalıntıları gidermek için özel bir özelliğe sahip olan ve toz formda satın alınabilecek birçok farklı türde kozmetik kil vardır. Bir hamur yapmak için yeterince elma sirkesi ve hazır aldığınız toz formdaki kili karıştırın, yüzünüze sürün. Dokunulduğunda kuruyana kadar 10-15 dakika bekletin ve sonra ılık suyla durulayın.

YULAF VE YOĞURT

Yoğurttaki laktik asit ve yulaf ezmesinin sakinleştirici nitelikleri, siyah nokta bloke edici bir formül oluşturmak için karıştırılabilir. Üç çorba kaşığı yoğurt, iki çorba kaşığı yulaf ezmesi ve birkaç damla limon suyu ve zeytinyağı ezmesi yapın. Parmaklarınız arasında karıştırın ve etkilenen bölgeye dokunarak cilde uygulayın. On dakika kurumasına izin verin ve ardından ılık suyla durulayın.

ÇEMEN OTU

Bir macun oluşturmak için su ile çemen otu yapraklarını harmanlayın. Çemen otu siyah noktalardan arınmanız için en büyük yardımcınız olmaya aday. Bu macunu yüzünüze sürün ve on dakika bekletin, daha sonra durulayın. Cildinizde kuruluk hissediyorsanız, tercihen yağsız yüz kremiyle yüzünüzü nemlendirmeyi unutmayın.

LİMON VE TUZ

Limonun arındırıcı etkisi gözeneklerinize gömülen tüm kirleri temizlemeye yardımcı olur. Bir çorba kaşığı yoğurt, bir çorba kaşığı tuz ve biraz balla limon suyunu karıştırın. Siyah nokta oluşumuna eğilimli bölgelerinizi 2-3 dakika yüz temizleme fırçasıyla ovun ve ardından ılık suyla durulayın.