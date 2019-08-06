Moda dünyasının yeni yıldız adayı: Kalaşnikof

Rus Izvesztyija gazetesinin haberine göre şirket, dünya çapındaki ününden yararlanıp, pek çok alanda tüketiciye modayı takip eden ürünler sunmak istiyor.

Kalaşnikof şirketinin üst düzey yöneticilerinden Vlagyimir Dmitrijev, şirketinin Caterpillar ve Ferrari'nin izinden yürüyeceğini ve Kalaşnikof markası altında giysi ve aksesuar ürünleri piyasaya süreceğini açıkladı.

Dünyada her 35 kişiye bir Kalaşnikof düşüyor

Şirket yöneticileri silah hayranları arasında Kalaşnikof marka kıyafetlerin ve bazı başka aksesuar ürünlerin çok satılacağından şüphe etmediklerini vurguluyorlar.

Vlagyimir Dmitrijev, şirketin böyle bir strateji izlemeye başlamasında Batı dünyasının Rusya'ya karşı uyguladığı ambargonun etkili olduğunu da belirtiyor.

Ürünlerinin % 70'ini Batı pazarlarında satan Kalaşnikof, ambargonun ardından mali olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

Yetkililer şirketin moda sektöründe kendi asıyla piyasaya süreceği ürünleri Eylül ayında gerçekleşecek olan Rusya 2016 Silah Fuarı'nda kamuoyuna tanıtacağını söyledi.

Kalaşnikof yıl sonuna kadar Rusya'da 60 marka satış mağazası açmayı planlıyor.

Kızıl yıldız şirket logosu oldu

Kalaşnikof moda ve giysi dünyasına adım atan ilk Rus silah şirketi değil.

Zırhlı araçlar imal eden UVZ (Nyizsnij Tagil-i Uralvagonzavod) şirketi de bir süre önce kendi markasını taşıyan giysi, şapka ve gözlükler piyasaya sürmüştü.

Yine bir başka askeri şirket olan ve Rus Ordusuna üniforma üreten Vojentorg şirketi de Armija Rosszii (Kızıl Ordu) adıyla satış mağazaları açtı.

'Kızıl Ordu' mağazalarında silah ve savaş görüntüleriyle süslenmiş eşofman, tişört ve kamuflaj giysileri satılıyor.

Kızıl yıldızı logo olarak kullanan şirket Moskova'daki yeni mağazasını Avrupa'da Nazi Almanya'sının yenildiği 9 Mayıs'ta açacak.

Bu satış noktası, şirketin kızıl yıldız logosuyla süslenmiş olarak Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin tam karşısında açılıyor.