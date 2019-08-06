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Moda devi Versace '2 milyar dolara satılıyor'

Moda devi Versace '2 milyar dolara satılıyor'

Gianni Versace tarafından 40 yıl önce kurulan İtalyan moda evi Versace'nin Michael Kors markası tarafından satın alınacağı bildirildi.

Reuters ajansının bağımsız üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, satış duyurusunun bu hafta yapılması bekleniyor.

Haberi ilk olarak İtalyan Corriere della Sera gazetesi duyurmuştu.

Amerikan markası Michael Kors'un satış için 2 milyar dolar ödeyeceği bildiriliyor.

Versace ailesi şirketin yüzde 80'ine sahip.

Şirketin yüzde 20'lik hissesi ise 4 yıl önce ABD merkezli Blackstone şirketine satılmıştı.

Versace ve Blackstone, Reuters'a açıklama yapmayı reddetti.

Michael Kors geçen yıl, İngiltere'de kurulan lüks ayakkabı markası Jimmy Choo'yu 900 milyon sterline (yaklaşık 7,5 milyon Türk Lirası) satın almıştı.

Corriere della Sera gazetesi, markanın başkan yardımcısı ve sanat direktörü Donatella Versace'nin çalışanları Salı günü Milano'da toplantıya davet ettiğini yazdı.

Versace 2016 yılında satış gelirlerinin 686 milyon Euro'ya ulaştığını açıklamıştı. CEO Jonathan Akeroyd, bu yılın başında yıl sonuna kadar satışların 1 milyar Euro'yu aşmasını beklediklerini duyurmuştu.

Gianni Versace, 1997 yılında 50 yaşındayken Miami'deki evinin önünde öldürülmüştü.

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