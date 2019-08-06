Kraliyet kurallarını hiçe sayan Markle konuşulmaya devam ediyor!

Meghan Markle İngilte veliaht prensi Harry ile evlendiğinden beri gündemden hiç düşmüyor.Kraliyet kurallarını hiçe sayan asi haliyle bazıları tarafından eleştirilen Markle bir yandan da doğal havası ve sempatik tavırlarıyla beğeni topluyor.

Kraliyet kurallarına göre birçok hayır işinde görev alan ve bu işler yüzünden sürekli toplum önünde olan Markle bir yandan farklı projelerle de gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde Vogue dergisine konuk editör olan ve kendisini etkilemiş kadınları derginin kapağına taşıyan Meghan Markle bu çalışmasıyla beğeni toplamıştı.

Markle şimdi de kadınlar için iş görüşmelerinde giyebilecekleri kıyafetler tasarlayacak.

İngiltere'de faaliyet gösteren ve iş görüşmesine giderken giyecek kıyafet bulmakta zorlanan kadınlara kıyafet sağlayan bir yardım kuruluşu için çalışacak olan düşes yine kadınlar yararına bir iş yaptığı için oldukça mutlu.

İş görüşmesinde giyilen kıyafetlerin önemini vurgulayan Markle bu imkana sahip olmayan kadınlara yardımcı olacağı için mutlu ve heyecanlı.

Meghan Markle'ın tasarımlarının ilerleyen zamanlarda ünlü hazır giyim firmaları tarafından satın alınıp kullanılabileceği de konuşuluyor.