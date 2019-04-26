Liiposuction nedir, en uygun mevsim ne zamandır?

Bölgesel yağlanmaların sınırı aştığı zamanlarda, diğer vücut kısımlarına oranla daha kalın bir yağ tabakası meydana geldiğinde liposuction çözüm olabilir. Vücutta biriken, hiçbir şekilde verilemeyen ya da eritilemeyen yağların kolaylıkla alındığı bu uygulamalar bahar aylarında yükseliş gösterir. Çünkü yaz yaklaştıkça daha ince giysiler giyilecek, plaja gidilecek, bu yüzden vücuttaki fazlalıklar daha belli olur hale gelecektir. Bu da pek çok kişide görsel strese yol açar.

Liposuction için aslında her mevsim uygundur. Bahar aylarının avantajı ise yaz öncesi kişiye iyileşme süresi tanımasıdır. Eğer yazın daha fit bir görüntü isteniyorsa baharda liposuction yaptırarak 3-4 ay sonra rahatça denize, plaja gitmek mümkün olur. Tabi bu işlem öncesinde ve sonrasında spor ve diyete dikkat etmek şarttır. Özellikle liposuction operasyonundan sonra kişiye uygun spor ve diyet bir yaşam biçimi haline getirilmelidir.

Liposuction fiyatları pahalı mı?

Liposuctionla ilgili net bir fiyat söylenmesi kolay değildir. Çünkü kişinin sağlık durumu, şikayeti, nereden yağ alınacağı, ne kadarlık bir yağ alımı yapılacağı, teferruatlı başka yaklaşımların olup olmayacağı, hangi malzemelerin ne kadar kullanılacağı, uzmanın kendi fiyat politikası ve diğer tüm etmenler birleşerek fiyat ortaya çıkar. Bu fiyatlar tamamen değişken unsurlara bağlı oldukları için kişilerin uzmanları ile görüşmeleri, şikayetlerini anlatmaları ve gerekli incelemelerin yapılması ardından ameliyat ücreti netleştirilebilir. Ancak piyasaya, yapılan uygulamalara ve uygulama yaygınlığına bakıldığı zaman birçok kişinin kendilerine uygun rakamlar karşılığında bu hizmetlerden istifade ettikleri de görülebilir.

Nasıl bir ameliyattır?

Kişinin vücut yapısına göre uygulanacak yöntem seçilir. Klasik lipo, lazer lipo, vaser lipo, body jet yöntemi gibi liposuction yöntemlerinden biri tercih edilir. Bu uygulamalarda genel anestezi yöntemi ile hasta uyutulur. Tam teşekküllü bir hastanede gerçekleştirilen liposuction ameliyatları genel olarak 1,5 saat ile 2,5 saat arasında sürer. 2-4 hafta kadar özel bir korse giyilmesi gerekir. Bu uygulamalar herhangi bir tedavi ya da zorunlu bir uygulama olarak da algılanmamalıdır. Yağ dokularının, birikmiş ve atılamayan yağların çekildiği bu ameliyatlarda bölgede kalmış ya da birikmiş haldeki deri yoğunlukları ise uzmanların uyguladıkları estetik dokunuşlar ile düzeltilir. Burada unutulmaması gereken nokta ise liposuction ameliyatlarının zayıflama amacı ile yapılmamasıdır.

Liposuction ameliyatları estetik cerrahlar tarafından yürütülmelidir. Üstelik sadece ameliyat aşaması değil, tüm sürecin planlanmasından uygulanmasına kadar olan aşamaları bu uzmanların kontrolünde gerçekleşmelidir. Kişinin sağlık durumu, boy - kilo oranı, yaşı, alınacak yağ miktarı, kronik hastalığı olup olmaması ameliyat planlamasında çok önemlidir. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus kişinin sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürebilecek durumlarda bu ameliyattan kaçınmaktır.