Akdeniz'de keşfedilmemiş lavanta köyü olduğunu biliyor muydunuz?

Lavanta’nın ekonomik olarak tarımını Türkiye’de Isparta Keçiborlu yöresinde yapılmaktadır. Lavanta birçok alanda kullanılabilmektedir. Özellikle lavanta yağı, kozmetik ve parfüm sanayisinde tercih edilmektedir. Güzel kokusu nedeniyle de oldukça sevilmektedir. Lavanta çayı, hepatit B ve karaciğer yağlanmasının önlenmesinde çok faydalı ve aynı zamanda sakinleştirici etkiye de sahiptir. Lavanta suyu ise cilde tonik olarak uygulandığında gözenekleri sıkılaştırır ve cildi rahatlatır.

LAVANTA KOKULU KÖY NEREDEDİR?

Gül üretimi ile ünlü Isparta’ya lavanta üretimindeki iddiası ile yeni bir kimlik daha ekleyen Keçiborlu’nun Kuyucak köyü herkesin bildiği üzere Lavanta Kokulu Köy olarak tanınıyor. Lavanta Kokulu Köy’ün bugün bu kadar tanınıp her hafta binlerce ziyaretçiyi ağırlamasında ise hem köyün kadınlarının hem de Anadolu Efes, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülen Gelecek Turizmde’nin payı var.

Kuyucak köyü; her yıl üç sürdürülebilir projeyi sahiplenip bu köy ya da kasabaları turizm ve markalaşma sürecinde tepeden tırnağa destekleyen Gelecek Turizmde’nin 2016 projelerinden biri. Zaten ‘Lavanta Kokulu Köy’ adı da Gelecek Turizmde desteğini almak için kurula sunulan projenin adı. Lavanta Kokulu Köy ile burada yetişen lavantaların sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tanınması, yerel halkı üretime teşvik edip yeni kaynaklar oluşturulması, bu sayede köye daha güçlü bir ekonomi kazandırılması ve tabii ki kırsal turizme de katkı sağlamak hedefleniyor.

En güzel tarafı ise Lavanta Kokulu Köy’ün baştan sona Kuyucaklı kadınların elinde büyüyor olması, tamamen onların görev aldığı bir proje olması. Gelecek Turizmde’nin 10 Yıl, 10 Şehir, 10 Hikaye kitabını okurken de burası ile ilgili beni en çok etkileyen Lavanta Kokulu Köy projesinde görev alacak kadınların göreceklerini Kuyucak’ta uygulamak üzere Provans’ı ziyaret etmesi, bunun gibi farklı gezilere katılması ve misafir ağırlamaktan tarım konularına kadar çok farklı eğitimlere katılması olmuştu. Gezerken de kabak gibi görünüyor zaten; Kuyucak kadınının özgüveni ve kendine inancı sizde, bende yok.

Projenin sorunsuz ve birçok kurumun desteği ile her geçen gün daha çok güçlenmesi sonucu; özellikle son 2 yıldır, Kuyucak’ı ya da marka adı ile Lavanta Kokulu Köy’ü ziyaret edenleri Provans’ı aratmayan bir ortam bekliyor. Köyün olabilecek her köşesinde oluşturulan lavanta tarlaları, bu tarlaların içine kurulmuş fotoğraflık dekorlar, ara sokaklardaki sevimli taş evler, her evin önünde lavanta ile ilgili ürünlerin satıldığı üretici tezgahlar, soluklanmalık birçok kafe ve köy kadınlarının bitmek bilmeyen enerjisi ile güler yüzleri buraya geldiğinizde göreceklerinizden sadece birkaçı.

LAVANTA KOKULU KÖY NEREDE

Lavanta Kokulu Köy, Akdeniz Bölgesi illerinden biri olan Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünün diğer adı.

Kuyucak köyü, Isparta merkezden 48 km., bağlı olduğu Keçiborlu ilçesine ise 15 km. uzaklıkta.

LAVANTA KOKULU KÖY’E NASIL GİDİLİR

Isparta dışındaki şehirlerden Lavanta Kokulu Köy Kuyucak’a gitmek için iki seçeneğiniz var; biri kendiniz planlama yaparak gitmeniz, diğeri ise tur şirketlerinin düzenlediği tur programlarına katılmak. Ancak, açıkçası Lavanta Kokulu Köy’e turla gitmek için herhangi bir zorunluluğunuz yok. Gitmesi oldukça kolay olduğu için nasıl gidebileceğinizle ilgili tüm detayları aşağıda paylaşalım istedik.

İstanbul’dan Lavanta Kokulu Köy Kuyucak’a kendi aracınızla gelmek için öncelikle Isparta’ya gitmek en mantıklısı. Isparta’ya gelmek için ise Osman Gazi Köprülü Bursa güzergahını ya da köprü parasız Ankara karayolunu kullanabilirsiniz. Biz köprü parası vermemek için Ankara tarafından gitmeyi tercih ettik. Bu yolu seçerseniz; Gebze, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir ve Afyonkarahisar tabelalarını takiben 6,5 saatte Isparta’ya ulaşabilirsiniz. Bursa yolunu kullanacak olanlar; Osman Gazi Köprüsü’nü geçtikten sonra, Bursa, Eskişehir ve Afyonkarahisar’ı takiben Isparta’ya ulaşabilir.

Arabayla gidemem daha kısası yok mu diyenler, İstanbul’dan Isparta’ya uçakla da gidebilir.

İzmir’den Isparta’ya kendi aracınızla gitmek için; Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Denizli ve Burdur’u izleyerek 5,5 saatte Isparta’ya varabiliyorsunuz. Bir diğer alternatif; İzmir’den önce Aydın’a gitmek, sonrasında Nazilli, Denizli ve Burdur’u izleyerek Isparta’ya varmak. İkinci yol da 5 saat civarı sürüyor.

Ankara’dan Isparta’ya kendi aracınızla gitmek için de Ankara’dan çıktıktan sonra Polatlı, Konya, Akşehir’i takiben Eğirdir üzerinden 5 saatte Isparta’ya varabilirsiniz.

Eğer ben yol yorgunu olsam da lavantaları göreceğim diyorsanız, navigasyona direkt olarak Kuyucak köyünü de kurabilirsiniz tabii.

Lavanta Kokulu Köy’ün en meşhur ürünlerinden, lavanta tacı 10 TL.

ISPARTA MERKEZDEN TOPLU TAŞIMA İLE LAVANTA KOKULU KÖY’E NASIL GİDİLİR?

Isparta merkezden Kuyucak Lavanta Kokulu Köy’e kendi aracınızla ya da toplu taşıma ile gelebilmek mümkün. Kendi aracınızla Kuyucak’a gitmek için merkezden çıkıp, Süleyman Demirel Üniversitesi’ni geçerek, önce Keçiborlu ilçesine gitmeniz oradan da Kuyucak köyüne gelmeniz gerekiyor.

Isparta merkezden Lavanta Kokulu Köy’e toplu taşıma ile gelmek isteyenler ise Isparta Garaj’dan kalkan Keçiborlu Turizm otobüsleri ile köye ulaşabilir. Yalnız bu otobüs hafta sonuna özel, kişi başı 13 TL. Isparta Garaj’dan 10:00, 12:00, 14:00’te kalkıyor, Kuyucak’tan dönüşler ise 13:00, 16:00 ve 19:00’da. Bunun haricinde bir de yine garajdan kalkan minibüler varmış, ancak açıkçası minibüslerle ilgili detaylı bilgiye sahip değiliz.

LAVANTA KOKULU KÖYE NE ZAMAN GİDİLİR?

Lavanta Kokulu Köy’e tabii ki her zaman gidebilirsiniz; ancak lavantaların en topirik ve dolgun göründüğü, boylarının en uzun olduğu dönem Haziran ayı ortasından itibaren Temmuz ayının sonuna kadarki süreci kapsıyor. Fotoğrafları garantiye almak ve köyü en renkli zamanında görmek için biz Temmuz ayının birinci ya da ikinci haftasını öneriyoruz; en garantisi bu. Tabii bu dönem herkes için en çok tercih günleri içerdiği için köyü çılgın derecede kalabalık gezeceğinizi de belirtelim. Sonuçta herkes aynı güzellikte fotoğrafı olsun istiyor.

Lavanta hasadı Ağustos başı gerçekleşiyor, bu nedenle bu tarihten sonra Lavanta Kokulu Köy’e gelirseniz lavanta göremeyebilir, üzülebilirsiniz.

LAVANTA KOKULU KÖY’E GELMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Yakınlarda bir Lavanta Kokulu Köy gezisi düşünüyorsanız, birkaç konuda sizi uyaralım istedik. Sıkça Sorulan Sorular bölümünden hallice hazırladığımız listemizi şöyle bırakalım:

#Isparta Merkezden Kaç Dakika: Isparta merkezden Kuyucak’a gelmek yaklaşık 45 dakika sürüyor.

#Lavanta Kokulu Köy’e Kaçta Gidilir: En iyisi çok erken ya da akşamüstü gelmek. Erken dediğimiz neredeyse gün doğumu; çünkü güneş yansıması lavantalara çok yakışıyor. Yok, biz o kadar erken kalkamayız diyorsanız, 8 gibi vardığınızda daha sakin gezebilirsiniz. Bir diğer alternatif de günbatımı saati. Akşamüstü gidip köyü gezip bir yandan da fotoğraf çekebilirsiniz. Bu saatlerde pek tur otobüsü de kalmıyor.

#En Yoğun Ziyaret Dönemi: Temmuz ayı en kalabalık dönem. Özellikle hafta sonları adım atacak yer olmuyor. Vakti olanlar hafta içi gelmeyi düşünse hiç fena olmaz.

#Fotoğraf: Malumunuz Lavanta Kokulu Köy gezmek demek tarlalarda fotoğraf komasına girmeyi gerektiriyor. Özellikle, tüm tur şirketlerinin yığıldığı, köyün en aşağısındaki tarlalar maalesef fotoğraf için hiç uygun değil. Her an, her köşenizden bir insan çıkabilir ve haliyle fotoğrafınız pek de hayal etmediğiniz gibi olabilir. Bunun için insanların yığıldığı yerlerden kaçın, biraz daha uzaklara gidin.

#Lavanta Zamanı: Lavantaların en topirik göründüğü dönem Haziran ortasından Temmuz başına kadarki zamanı kapsıyor.

#Lavanta Hasadı: Lavanta tarlalarında hasat Ağustos ayının başında yapılıyor. Yine de dönem dönem mevsimsel aksama olabilir, hasat zamanını kontrol etmekte fayda var.

#Lavanta Ekonomisi: Kuyucak’taki lavanta üretimi neredeyse tüm lavanta ekonomimizi yönetiyor. Burada yetiştirilen lavantalar ülkemizin lavanta üretiminin %93’üne denk geliyor. O nedenle, buradaki tarlalar ne kadar çoğalırsa o kadar iyi.

#Lavanta Tarlalarında Arı: Tarlalarda çok fazla arı olduğunun altını kırmızı kalemle çiziyoruz. Bal yapma derdindelerken sizi pek umursamıyorlar. Ama bal mevzusu bittiği zaman kendinizi korumanız gerekebilir. ?? Özellikle, alerjisi olanlar mutlaka önlem alarak gitsin.

#Lavanta Tarlalarındaki Yakıcı Güneş: Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu da bu. Özellikle Temmuz ayında güneş çok yakıcı olduğu için, tarlalara gitmeden önce mutlaka yüksek faktörlü bir güneş kremi kullanın. Omuzlarınıza, sırtınıza ve yüzünüze mutlaka ama mutlaka güneş koruyucu kremlerden sürün. Yoksa, bana olduğu gibi domatese dönersiniz.

#Lavanta Kokulu Köy’de Ne Alınır, Ne Yenir: Köyün ara sokaklarında birçok kafe, evlerin önünde de birçok tezgah görüyorsunuz. Buralarda lavanta ile ilgili aklınıza ne gelirse, hatta gelmeyen ürünler bile satışa sunuluyor. Lavanta Kokulu Köy’den alabileceklerinize örnek olarak; lavanta demeti, lavanta balı, lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavantalı dondurma ve kahveyle çaya damlatmalık lavanta suyu verilebilir.

#Lavanta Demeti Ne Kadar: Köyün içindeki tezgahlarda lavanta demeti büyüklüğüne göre 1-3? arası değişiyor. Köye girmeden önce sağ tarafta göreceğiniz tarlalarda ise 5? civarı. Bir de ricamız var; lütfen hepsini tek bir yerden almayın, tüm köy kazansın!

LAVANTA KOKULU KÖYDE NEREDE KALINIR

Gezi esnasında en çok soru gelen ikinci konu da konaklama ile ilgiliydi. Lavanta Kokulu Köy’de nerede kalınır diye merak edenler, köyde pansiyon olarak hizmet veren evlerle ilgili bilgi almak için Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Huriye Tezcan ile görüşebilir. Huriye Hanım’a 0542 698 3446’yı arayarak ulaşabilirsiniz.

LAVANTA KOKULU KÖY’E YAKIN DİĞER LAVANTA TARLALARI

Lavanta Kokulu Köy, başta da söylediğimiz gibi aslında Keçiborlu ilçesinin Kuyucak köyü. Gelecek Turizmde projesi ve köyün medyada çok kez yer alması ile ünü giderek arttığından ziyaretçisi de giderek çoğalıyor. Tabii, bu durum zaman zaman yoğun kalabalıklara ve haliyle istediğin gibi fotoğraf çekememe sorununa neden oluyor. Bu gibi durumlarda, ziyaretçiler için oluşturulmuş lavanta tarlalarına girip ‘şöyle bi’ göz atarak’ biraz daha uzaklardaki ve yakınlardaki diğer lavanta tarlalarına gidebilirsiniz.

Bu noktada şunu belirtmekte fayda var; en merkezde bulunan iki tarlada fotoğraf çekmelik birçok dekor sizi bekliyor; ancak buralar hafta sonları çok ama çok kalabalık ve insansız bir fotoğraf çekilmeniz çok zor. İmkanınız varsa, hafta içi gezmek kesinlikle çok daha iyi olur. Aksi durumda aşağıdaki köylere de bakmanızı öneririz.

Lavanta Kokulu Köy yakınında gidebileceğiniz lavanta tarlası görmelik diğer köyler arasında Kuşçular, Çukurören ve Yeşilyurt da yer alıyor. Burdur’a yolunuz düşecekse, buradaki Akçaköy Lavanta Deresi’ne de uğrayabilirsiniz.

LAVANTA KOKULU KÖY’E YAKIN GEZİLECEK YERLER

Lavanta Kokulu Köy’e gelmişken, gezinizi iki günlük düşünüp Isparta’daki Eğirdir Gölü’nü ve Burdur’daki Salda Gölü’nü de mutlaka görmenizi tavsiye ederiz. Hatta, ilk gününüze Eğirdir Gölü ile Lavanta Kokulu Köy’ü planlayabilir, ikinci gününüzde ise sabah erkenden Burdur’a giderek önce Sagalassos antik kentini, akabinde de Salda Gölü’nü gezebilirsiniz.