Kakül kestirmeden önce yapmanız gereken 3 şey

Dürüst olun ve kaküllerinizin ihtiyacı olan bakımı sağlayabileğinizden emin olun. Eğer kaküllerinize düzenli olarak bakım yapacağınıza emin olamıyorsanız makastan uzak durun deriz. Çünkü kakül, bakım isteyen bir saç modelidir ve sık sık uzayan kaküllerinizi kesmeniz lazım. Aynı zamanda duştan sonra kaküllerinizi şekillendirmek için harcayacağınız zaman da bu saç modelini yaptırmak için size fikir verecektir.

Eğer saçlarınızın ön kısımlarında farklı bir yöne doğru çıkan saçlarınız var ise kakül kestirmeden önce bunu kuaförünüze sorun. Çünkü kaküllerinizin tersine aksi yönde çıkan tutamlar, saçlarınızın görünümünü bozacaktır.

Kendall Jenner gibi siz de kendinize takma kakül alın ve kakülün size yakışıp yakışmadığını öğrenin. Özellikle farklı boy ve kesimlerdeki takma kaküller daha doğru karar vermenize yardımcı olacaktır.