Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9414
  • 6,637
  • 245.668
  • 94.696
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Kadın
    3. >
  3. Kakül kestirmeden önce yapmanız gereken 3 şey

Kakül kestirmeden önce yapmanız gereken 3 şey

Kakül kestirmeden önce yapmanız gereken 3 şey

Kakül kestirmek aslında göründüğü kadar basit bir şey değil. Eğer yüz şeklinize uygun kaküle karar verdiyseniz o zaman sizi şöyle alalım ve öncesinden yapacağınız bakımları söyleyelim...

Dürüst olun ve kaküllerinizin ihtiyacı olan bakımı sağlayabileğinizden emin olun. Eğer kaküllerinize düzenli olarak bakım yapacağınıza emin olamıyorsanız makastan uzak durun deriz. Çünkü kakül, bakım isteyen bir saç modelidir ve sık sık uzayan kaküllerinizi kesmeniz lazım. Aynı zamanda duştan sonra kaküllerinizi şekillendirmek için harcayacağınız zaman da bu saç modelini yaptırmak için size fikir verecektir.

Eğer saçlarınızın ön kısımlarında farklı bir yöne doğru çıkan saçlarınız var ise kakül kestirmeden önce bunu kuaförünüze sorun. Çünkü kaküllerinizin tersine aksi yönde çıkan tutamlar, saçlarınızın görünümünü bozacaktır.

Kendall Jenner gibi siz de kendinize takma kakül alın ve kakülün size yakışıp yakışmadığını öğrenin. Özellikle farklı boy ve kesimlerdeki takma kaküller daha doğru karar vermenize yardımcı olacaktır.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı
Çukur'da şaşırtan karar: Bir oyuncu daha ayrılıyor
Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
Hande Erçel'in mutlu günü: Evlendiler
Denizli´ye bağlı olan ilçe kuruluşundan bu yana bir çok uygarlığa şahitlik etmiştir.

Tarihi Ve Kültürel Mirasa Sahip İlçe: Buldan

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızlar

Game of Thrones'ta Arya Stark'ın intikam listesinde kimler var?