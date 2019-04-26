İşte hayatınızı kolaylaştıracak 10 güzellik önerisi

Tek Çeşit Ürün Kullanın

Eğer toz fondöten kullanıyorsanız, far ve allık gibi makyaj ürünleriniz de toz yapılı olmalıdır. Eğer sıvı fondöten kullanıyorsanız, krem allık ve krem far tercih etmelisiniz. Bunun nedeni sıvının sıvıyla, tozun da tozla daha iyi karışmasıdır. Böylelikle makyajınız daha pürüzsüz olacaktır.

Kaş Makyajınızı Yaparken Kaşlarınızı Çatın

Biraz garip görünse de kaşlarınızı çatarak kaşlarınızın üst kısmını daha iyi görebilirsiniz ve kaşlarınızı boyamak daha rahat olur.

Makyaj Malzemelerinizi Farklı Yollarda Kullanın

Makyaj malzemeleri pahalı olabiliyor. Bu yüzden bir ürünü, yüzünüzde birden çok yerde kullanabilirsiniz. Dudak parlatıcılarınızı allık yerine, toz allıklarınızı da göz farı yerine kullanabilirsiniz.

Kapatıcınızın Altına Highlighter Uygulayın

Kat kat makyaj yapmayı sevmeyenler için bir önerimiz var! Yüzünüze parlaklık katmak için bir çok ürün uygulamak istemiyorsanız kapatıcınızın altına higlighter uygulayabilirsiniz.

Düşündüğünüzden Daha Fazla Yayın

Makyaj süngeri, fırça veya eliniz.. Makyaj yaparken uygulama yönteminiz önemli olmaksızın nemlendiricinizi, kapatıcınızı ve fondöteni ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz süreden biraz daha uzun bir sürede cildinize yayın ve boynunuzla yüzünüz arasında renk farkı olmamasına dikkat edin.

Makyajınızı Doğal Işıkta Yapın

Makyajınızı banyoda yaptığınız zaman gün ışığında diğer insanların nasıl gördüğünü anlamak zor olabiliyor. Bu yüzden evinizde gün ışığı alan bir nokta bulup makyajlarınızı orda yapmaya başlayabilirsiniz.

Ellerinize Güneş Koruyucu Krem Sürün

Yüzümüze sürdüğümüz SPF etkili kremlere çoğu zaman güneşin zararlı ışınlarına maruz kalan ellerimizin de ihtiyacı var. Sabahları yüzünüze sürdüğünüz SPF etkili kremleri ellerinize de uygularsanız elleriniz uzun yıllar genç görünecektir.

Ellerinize Bronzlaştırıcı Uygulayın

Bronzlaştırıcı uygularken ellerinizin arkasını unutursanız, elleriniz eldiven giymiş gibi vücudunuzun diğer kısımlarından birkaç ton daha açık renkte görünecektir. Bu yüzden bronzlaştırıcı uyguladıktan sonra ellerinizi yıkamanız ve daha sonra ellerinizin arkasına az miktarda bronzlaştırıcı ekleyip ellerinizin arkasını birbirlerine sürmeniz gerekiyor.

Manikürden Sonra Ellerinizi Buzda Suda Bekletin

Çoğu zaman manikürden sonra tırnaklarımızın kurumasını beklemek işkence haline geliyor. Ellerinizi manikürden sonra birkaç dakika buzlu suda bekletirseniz tırnaklarınız çok daha hızlı kuruyacaktır.

Erkekler İçin Üretilen Tıraş Bıçaklarını Kullanın

Hassas bir cilde sahipseniz erkek tıraş ürünlerini kullanın, erkek tıraş bıçakları daha yakından tıraş ettiği için cildinizin tahriş olmasını önler. Aynı zamanda erkek tıraş bıçakları kadınlarınkine kıyasla çok daha ucuzdur ve daha pürüzsüz bir sonuç verir.