İşte Avokado çekirdeği ile ilgili bilinmeyen gerçek!

Avokado tropikal bir meyvedir ve ülkemizde de tüketilmektedir. Avokadonun hem kendisi hem de sıkılması ile birlikte suyu fazlasıyla sevilen bir meyvedir. Avokado bizim kültürümüze yabancı olduğundan birçok insan, "avokado nasıl yenir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Avokadonun faydaları ve yeme şeklini sizler için derledik. Haberimizin devamında avokado ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

AVOKADO'NUN YARARLARI NELER?



• Hamilelik sırasında folik asit açısından zengindir tavsiye edilir. Bu hem bebek gelişimini hem de anne için sağlık ve gelişimleri için önemlidir.

• Bir antioksidan olarak önemli bir kaynak. Antioksidanlar, kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer gibi hastalıkları ve yaşlanmayı önlemek için faydalıdır.

• Özellikle çocuk gelişiminde ve yetişkinler için avokadonun faydası sağlıklı kemikler için önemli miktarda D ve E vitamini içerir.

• Avokado içerdiği Omega 3 ile zararlı kolesterolü giderir. Bunun yanında Omega 3, gmzler ve beyin için de faydalıdır.

• Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler içindedir avokado, A,C,B-6, B-12 ve K vitaminlerini içerir.

• Beyine fayda sağlayan yağ asitleri içerdiği için hafızayı güçlendirir.

• Avokado, güneşten gelen ultraviyole ışınları absorbe eder özellikle gözün retinasını zararlı güneş ışınlarından korur.

• Birçok vitamin içerdiği için hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Avokado cildi canlandırır ve yumuşaklık verir.

• kilo verdiren listenizde mutlaka olmalı

Avokadonun fayları saymakla bitmiyor. Avokado nasıl yenir? Sorusu çok sık aratılıyor özellikle avokado ezmesi için, olgunlaşmış avokado kullanmalısınız. Hemen belirtelim her damak tadına hitap ediyor farklı sunumlarla tüketebilirsiniz.

AVOKADO NASIL YENİR?

Avokadoyu olgunlaştırarak yemek gerekmektedir. Avokadonun ham olanı sert olur ve acımsı bir tadı vardır. Marketten temin edilen bu meyve; oda koşullarında 3-4 gün bekletilerek yumuşaması ve renginin koyulaşması sağlanır.

Soyulmuş ve ezilmiş avokado sarımsaklı yoğurt ile karıştırılır. Limon ilave edilmez, böyle de yenilebilir. Omlet yapılır. Peynir yerine avokado konur. Mantar sote gibi sote yapılabilir.

AVOKADO EZMESİ NASIL YAPILIR?

Avokado ezmesi de oldukça lezzetlidir. Dilerseniz meze dilerseniz dip sos olarak kullanabilirsiniz.

Avokado ezmesi için malzemeler

*1 avokado

*Sarımsak (dövülmüş yada rendelenmiş)

*Yarım Limon suyu

*Ceviz (dövülmüş)

*Zeytinyağı

*Karabiber

*Tuz

Avokado Ezmesi Yapılışı

Avokadoyu soyup çatal yardımı ile içini ezin. İçine diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Elde edilen ezme çıkarttığınız kaselere koyup servis edebilirsiniz.



AVOKADO ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Avokado çekirdeği çeşitli şekillerde kullanılıyor. Meğerse avokadonun en önemli kısmını çöpe atıyormuşuz. Avokado çekirdekleri, lif ve antioksidan deposu. Avokado çekirdeğinin %70’inde antioksidan var. Avokado çekirdeğindeki lif sindiriminizi düzenliyor ve tok hissetmenizi sağlıyor. Yani avokado çekirdeğini tüketerek kalori alımınızı azaltabilir ve kilo verebilirsiniz.

Avokado çekirdekleri pişirilmeden yenmiyor. Sakın çiğ olarak yemeye çalışmayın. Dişinizi kırabilirsiniz. Avokado çekirdeklerini blender ile toz haline getirebilir yada rendeleyebilirsiniz ve yoğurt, smoothie ve mısır gevreklerine ekleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken çekirdeklerin yumuşamasını beklemek ve yumuşadıktan sonra blender yardımıyla toz haline getirmek.