Heidi Klum'un gelinliği beğenilmedi

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz ile Capri’de lüks bir yatta evlendi. Şubat ayında, Beverly Hills’te kendi aralarında nikah yaptıkları iddia edilen çift, ikinci düğünlerini aile ve arkadaşları arasında yaptı.

Heidi Klum düğünde, XL olarak tabir edilen, kabarık kollu, straplez, çiçek motifleriyle bezeli, dantelli bir gelinlik giydi. Saçlarını dağınık bırakmayı tercih eden 46 yaşındaki Klum’un stili beğenilmedi. Düğün boyunca 29 yaşındaki eşi ile birlikte çıplak ayak dolaşan model, oldukça sıradan ve özensiz olarak nitelendirildi.

Hatta pek çok kullanıcı dünyanın en lüks yatı olarak bilinen Christina O adlı yata para harcadığı kadar biraz da kendine özen göstermesi gerektiği konusunda yorumlar yaptı.