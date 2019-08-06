Kilolardan arınmaya yarayan 10 sağlıklı yiyecek!

Kilo aldırmayan yiyecekler sadece kilo aldırmama özellikleriyle değil, aynı zamanda vücut sağlığını korumasıyla da bilinen yiyeceklerdir. Bu gıdalar genellikle iki kategoriye ayrılır: nişastalı olmayan meyveler ve sebzeler. Bu gıdalar çoğunlukla sudan oluşur, kalorileri düşüktür ve dolaşıma yardımcı olan lifler içerir. İstediğiniz kadar yiyebileceğiniz 10 yiyeceği sizin için derledik...

KİLO ALDIRMAYAN ON YİYECEK NELERDİR?

·KEREVİZ SAPI

Kereviz sapı %95 sudan oluşur ve vücudunuz için harika bir detoks kaynağıdır.

PATLICAN

Izgara veya fırında pişmiş patlıcanın bir porsiyonunda 24 kalori var.

PORTAKAL, MANDALİNA VE GREYFURT

Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız fazla meyve yemeniz önerilmez ama narenciyeyi bunun dışında tutabilirsiniz. Yüksek lif, flavanoid ve C vitamini kaynağı olarak narenciye tüketebilirsiniz. Ayrıca sindirim sistemi, karaciğer ve cildiniz için faydalı olmanın yanı sıra genel sağlınızı yüksek tutar.

KAVUN VE KARPUZ

Bir diliminde 60- 70 kalori olduğu için gece gündüz yiyebilirsiniz. Bu meyveler vücudunuzdaki fazla ödemi atmaya yardımcıdır.

SU YOSUNU

Tıpkı laminaryalar gibi su yosunu da iyot için harika bir kaynaktır. Tiroid fonksiyonunuzun normal çalışmasına yardımcı olur, hormon seviyenizi dengeler ve kilo almanızı önler.

KABAK

Bir porsiyon kabakta 42 kalori vardır. Kabak Vücuttaki su tuz oranını normalize eder ve bağırsak fonksiyonunuzu geliştirir.

SALATALIK

Vücudunuzdaki şişkinlikleri önler. Kilosunu belli bir seviyede tutmak isteyenler için harika bir besin.

PANCAR

Pancarda manganez gibi önemli bir besinin kaynağıdır. Yağ yakmanıza yardımcı olur, kaslarınıza enerji verir ve kan şekerinizi dengede tutar. Ortalama bir porsiyonunda 40 kalori vardır.

BROKOLİ

Çok düşük kalorili bir besindir.