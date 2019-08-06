Gucci 'kirli ayakkabıları' 4600 TL'ye satışa çıkardı

Sosyal medyada farklı yorumlarla karşılanan ancak daha çok "absürt" ve "çılgınca" diye nitelenen eskitilmiş görünümlü ayakkabıların iki modeli var. Rhyton Lips adlı modelin üzerinde dev bir dudak deseni bulunuyor.

Twitter'da bir kullanıcı "Herhangi birisinin kirli görünümlü ayakkabılara 615 sterlin ödemesini beklemek tam anlamıyla bir rezalet. Gucci'den ziyade kerizlik" yorumunu yapıyor.

Bir başka kullanıcı ise "20 sterlinlik spor ayakkabı görünümlü ayakkabıya Gucci için yüzlerce sterlin ödemek" dedi.

'Kirli çoraplarla giyin'

Gucci'nin siyahları aşağılamak için kullanılan "kara surat" maskesini çağrıştıran kazağının odak noktası da dudaklardı.

İngiliz Guardian gazetesi, yeni ayakkabı modelleriyle ilgili yorumunda "Neyse ki bu sefer kimseye hakaret edilmiyor" dedi.

Gazete, pahalı olmalarına açıklama getirmeye çalıştığı ayakkabıların "beyaz beyaz parlayıp dikkati dağıtmadığı" yorumunu yaptı ve bunların kirli çoraplarla giyilmesini tavsiye etti.

(BBC Türkçe)