Evde dondurma yapmayı denediniz mi hiç? İşte tarifi!

EVDE DONDURMA TARİFLERİ

Dışarıda tüketilen dondurmalar çocuklar için zararlı olsa da tüketim oldukça fazla. Dışarıdan dondurma tüketimini azaltmak isteyen ebeveynler evde dondurma nasıl yapılır merak ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle popülerliğini arttıran dondurma herkes tarafından severek tüketiliyor. Evde yapımı da oldukça pratik ve sağlıklı olan dondurma herkes tarafından tercih ediliyor.

EV YAPIMI SADE DONDURMA

MALZEMELER:

1 litre süt

2 yumurta

1 paket vanilya

6 çorba kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı sahlep

HAZIRLANIŞI:

Sütü kaynatın ve altını kısık ateş kıvamına getirin. Bu esnada yumurtalar ile vanilya sahlebi iyice çırpın. Çırpma işlemi sonrasında elde ettiğiniz karışımı kaynamakta olan süte karıştırın. Biraz piştikten sonra çırparak ılımasını sağlayın. Dondurmanızın harcını çelik bir kaba boşalttıktan sonra deep freezde 3 saat soğutun. Bu işlemi yaparken birer saat ara ile dondurmayı çırpmayı ihmal etmeyin. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.

EV YAPIMI ÇİLEKLİ DONDURMA

MALZEMELER:

Yarım kg çilek

1 su bardağı toz şeker

İki buçuk su bardağı krema

Süslemek için çilek

HAZIRLANIŞI:

Çilekleri ezip, üzerine toz şekeri ilave edin. Ayrı bir yerde kremayı çırpıp, çilekli püreye ekleyin. Karışımı dikdörtgen bir kalıba döküp, derin dondurucuda dinlendirin. En az 3-4 saat sonra donup donmadığını kontrol edip dondurucudan alın. Çilekle süsleyip servis edebilirsiniz.

EV YAPIMI MUZLU DONDURMA

MALZEMELER:

2 kg muz

100 gram tozşeker

Yarım su bardağı su

HAZIRLANIŞI:

Muzu soyup doğrayıp blendere alın. Toz şekeri suyla karıştırıp iyice eritin ve muzların üzerine ekleyin. Toz şeker tamamen eriyene kadar çekin. Çelik bir kaba alıp üzerini streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuya yerleştirin. 2 saat süreyle, her 30 dakikada bir tahta kaşıkla kenarlarını sıyırarak 2-3 dakika karıştırın. Sürenin sonunda çırpma teli ile 2-3 dakika çırpıp üzerini düzleyerek yeniden derin dondurucuya kaldırın. 1 gün beklettikten sonra servis edebilirsiniz.