Dudak çatlamasına son vermek için en etkili 5 yol!

DUDAK ÇATLAMASI NEDİR?

Dudak çatlaması herkesin zaman zaman yaşadığı ve sinir bozucu bir sorundur. Dudak, yumuşak yapısı ve hiç ter bezi bulundurmaması sebebiyle kendini vücudumuzun diğer kısımları gibi koruyamaz. Bu sebeplerle özellikle kış aylarında dudaklar kuruyup çatlar. Dudak çatlamasına çok önem vermesek bile tekrarlayan, kronikleşen dudak çatlamalarına dikkat etmekte fayda vardır. Çünkü dudak çatlaması zaman zaman hastalık habercisi olabilir.

DUDAK ÇATLAMASI NEDEN OLUR?

Dudak çatlamasının en bilinen sebebi soğuk ve kuru havalardır. Ancak kronik dudak çatlamasının başka sebepleri de olabilir. Bu sebeplerden bazıları şunlardır;

Kullanılan bazı ağız bakım ürünleri ve diş macunları dudak çatlamasına sebep olabilir.

Vitamin ve mineral eksiklikleri: A, B2 ve C vitaminlerinin eksiklikleri dudak çatlamasına neden olabilir. Eğer dudak çatlaması sürekli olarak tekrarlıyorsa sebebi vitamin veya mineral eksikliği olabilmektedir.

Sigara tüketimi dudak çatlamasına neden olabilir. Sigaranın vücuda olan büyük zararlarının yanında içerdiği kimyasallar sebebiyle dudaklara da çok büyük zararı dokunmakta. Sigara dumanı dudakların yeterli oranda nemli kalmasını engellemekte ve dudakların kurumasına sebep olmaktadır.

Alerjik durumlar dudak çatlamasında rol oynar. Kişinin kullandığı ürünlerden herhangi birinin yaratacağı alerjik bir reaksiyon dudak çatlamasına sebep olabilir.

Aşırı derecede güneş ışığına maruz kalındığında dudaklar kurumakta ve bu durum dudak çatlamasına yol açmaktadır.

Vücudunuza aldığınız sudan fazla su kaybediyorsanız ortaya çıkacak birçok sağlık probleminden biri de dudak çatlamasıdır. Dudaklarınız fazlaca çatlıyorsa öncelikle su alım miktarınızı kontrol etmenizde yarar var.

DUDAK ÇATLAMASINI ÖNLEMENİN 5 ETKİLİ YOLU

Hepimizin evinde olan iki besini karıştırarak dudaklarınızda mucizeler yaratabilirsiniz. Bu besinler; bal ve toz şekerdir. Bir çay kaşığı balı, yarım çay kaşığı toz şeker ile karıştırarak dudaklarınıza sürün. Karışımı dudaklarınıza iyice yedirin, bu karışım dudaklarınızda peeling etkisi yaratacak. Dudaklarınız ölü derilerden arınacak, dudak çatlaması son bulacak ve balın mucizevi etkisiyle dudaklarınız tamamen yumuşayacak.

Bol bol su tüketin. Vücuttaki her soruna iyi gelen su tüketimi, dudak çatlaklarına da iyi geliyor. Günde 2 litre su tüketmeniz, dudak çatlaklarınızın iyileşmesi için gereken nemin sağlanmasına da yardım ediyor.

Dudak çatlakları ile savaşmanın en bilinen yöntemi olan nemlendirmeyi düzenli olarak deneyin. Özellikle eczaneden alacağınız nemlendiricileri dışarı çıkmadan önce, sabah uyandığınızda ve gece uyumadan önce düzenli olarak kullanmanız dudak çatlakları ile savaşınızda en önemli yardımcınız olabilir.

Hayatımıza yeni yeni girmeye başlayan bu mucizevi yağa bir şans verin; Hindistan cevizi yağı. Bu yağın saçınıza, tırnağınıza, ellerinize ve ayaklarınıza olan faydaları anlatmakla bitmezken buna bir yenisi daha ekleniyor. Hindistan cevizi yağı dudak çatlamasına da birebir. Eğer dudak nemlendiricileri yeterli gelmiyorsa ve daha doğal bir çözüm yolu arıyorsanız günde birkaç damla hindistan cevizi yağı işinize yarayacaktır.

Son olarak, dudak çatlamalarından kökünden kurutmak istiyorsanız; B vitamini kullanabilirsiniz. B vitamini içeriği bakımından zengin olan elma, armut, kabak, pırasa vb. besinleri sık sık tüketmeniz de dudak çatlamasını önlemede etkili bir yol olacaktır.