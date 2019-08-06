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  3. Chanel moda ürünlerinde artık egzotik hayvan derisi kullanmayacak

Chanel moda ürünlerinde artık egzotik hayvan derisi kullanmayacak

Chanel moda ürünlerinde artık egzotik hayvan derisi kullanmayacak

Dünyanın en lüks moda markalarından olan Chanel, ürünlerinde yılan, timsah ve vatoz gibi egzotik hayvan derilerini kullanmayı bıraktığını açıkladı.

Fransız Chanel, tasarımlarında egzotik deri kullanmayı bırakan ilk lüks moda markası oldu.

Chanel'in moda bölümünün başında bulunan Bruno Pavlovksy, bu tür derilerin, etik yollarla ticaretini yapmanın giderek zorlaştığını belirtti.

Pavlovksy çok az miktarda kullandıkları kürkü de tasarımlarından çıkardıklarını ekledi.

Chanel'in kataloğunda yılan, kertenkele ve vatoz gibi hayvanların derilerinden yapılmış olan el çantası, manto ve ayakkabılar yer alıyordu. Bu malzemelerden yapılan el çantalarının fiyatları 9 bin euroya (10.300 dolar) kadar çıkabiliyor.

Chanel'in tasarımcısı Karl Lagerfeld bu kararı kendi iradeleriyle aldıklarını söyledi.

Pavlovksy ve Lagerfeld, Women's sektörel gazete Wear Daily'ye yaptıkları açıklamada "Bunu yaptık çünkü mevcut atmosfer böyle. Ama bu başkalarının bize dayattığı bir karar değil" dedi.

Hayvan hakları savunucuları da kararı memnuniyetle karşıladı.

Hayvan hakları örgütü PETA, Instagram'da yaptığı paylaşımda "2018 yılı tasarımcıların taş devrinden çıktığı yıl oldu" yazdı.
Kararın açıklanmasının ardından Chanel'in itnernet sitesindeki piton derisi çantalar satış listesinden çıkarıldı ancak Pavlovsky mağazalardaki deri ürünlerin kaldırılmasının zaman alabileceğini söyledi.

Markanın bundan sonra tarım-gıda endüstrisinden deri ve başka materyaller üretmeye odaklanacağı açıklandı.

Başka lüks moda markaları da dünya çapında yapılan protestolar ardından kürk kullanmayı bırakmıştı. Hayvan hakları savunucuları Chanel'in deri kararını diğer markaların da takip etmesini umut ettiklerini belirtiyor.

(BBC Türkçe)

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