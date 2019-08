Boğa burcu kadınını özetleyen en önemli detaylar!

Boğa burcu kadınının özellikleri ve nelerden hoşlandığı değişkenlik gösterse de sabit olan şeyler de bulunmaktadır. Boğa burcu kadınları daha çok inatçılıkları ve başarıları ile bilinirler. Boğa burcu kadınları çevresinde çok insan tutmaktan ziyada az olsun öz olsun teorisine uyarak daha çok çevrelerinde az insan tutmayı tercih ederler. Onlar doğallığı severler bu onların tabiatında vardır. Boğa burcu kadınının özelliklerini ve nelerden hoşlandığını sizin için derledik.

BOĞA BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

BOĞA KADINI

Gerçek olan güzeldir, Güzel olan gerçektir.

"Gerçek olan güzeldir, güzel olan gerçek" dizeleri, Boğa kadınının hayata bakışının bir özetidir. Adeta her türlü güzellik, zarafet ve aşk, Boğa kadını için yaratılmıştır. Kendileri, çevreleri, işleri, evleri ve kısaca sahip oldukları her şey güzel olmalıdır. Bu yüzden dokundukları her şeyi güzelleştirmek için çaba sarf ederler. Başarılı da olurlar, dokundukları yerler birdenbire değişime uğrar ve güzelleşir.

Boğa kadınları, kendine güvenen, inatçı kadınlardır. Bu nedenle onlara ne yapmaları gerektiğini söylemek çok zordur. Bundan hiç hoşlanmazlar. Ama insanların hayatlarına ve kararlarına karışmaya bayılırlar. Herkesi olduğu gibi kabul edemeyen Boğa kadınları, genelde, kusur arayan kibirli kişiler olabilirler. Boğa burcu kadınları doğaya düşkündürler. Evlerinde çiçek ve hayvan beslemeyi severler. Şehirden uzak, doğayla baş başa, bahçeli bir evde, huzurlu bir yaşam sürmeyi tercih ederler.

Boğa burcunda doğan bir kadın, kelimenin tam anlamıyla gerçek bir dişidir. Kendi arzularını ve hırslarını gerçekleştirebilmek için her şeyi yapar. Onlar aşk için yaratılmışlardır, bir erkeği sevdikleri zaman tüm isteklerinden vazgeçmeyi seçebilirler. Ne yaptığını bilirler, dengeli bir tutum sergilerler. Genelde aşk hayatında mantığa yer verirler. Boğa burcu kadınları için sevdikleri, istedikleri erkeği elde etmek pek zor değildir. Sevdiği zaman, ilişkisinin sonsuza dek sürmesini ister ve bunun gerçekleşmesi için maddi-manevi elinden geleni yapar. Eşine her şeyiyle bağlanır ve ona sadık kalır. Eğer hayatının erkeğini bulduğuna inanırsa, içinde bulunduğu şartlar ne kadar kötü olursa olsun o, mutluluk içinde yaşar. Genelde evcil bir mizaca sahiptir. Ev kadını ve anne olmak onu mutlu edebilir. Eşi onu aldatırsa çok acı çeker, yıkılır, üzülür ama mantığı ağır basarak yeni bir ilişki kurmanın zorluğu altında aramaya pek yanaşmaz. Kendine güven içinde hissetmek uğruna buna katlanacaktır.

Aslında kendilerine fazla güvenen bu gururlu kadınlar, etraflarının hissedemediği hassas bir dünyada yaşarlar. Duygu yüküyle doludur. Çok çabuk kırılabilirler. Duygusallığını yansıtmayı güçsüzlük belirtisi olarak gördüklerinden, bunu yansıtmak istemezler. Bir olayı, sözcüğü yıllarca unutmayıp, günü geldiğinde vurucu bir şekilde, sert kelimelerle söyleyebilecek kadar da kinci kişilerdir.