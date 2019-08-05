Bir bebek anneye nasıl güvenli bağlanır?

“Bir bebek anneye nasıl bağlanır?” sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Bağlanma şekilleri değişiklik gösterebilir. Bebek ve anne arasındaki bağa etki eden de birçok neden vardır. Ainsworth bağlanma şekillerini güvenli, kaygılı-kararsız ve kaçıngan-dirençli olarak 3 ayrı gruba ayırmıştır. Yaşlara göre de bazı değişiklikler söz konusudur.

BİR BEBEK ANNEYE NASIL BAĞLANIR?



Bağlanma; Erken çocukluk döneminde ayrılık yaşantısı üç dönemde izlenir.



1) Ayrılık anksiyetesinin erken dönemi: Kaybedilen annenin kazanılması için gösterilen yoğun protesto dönemidir.



2) Yas reaksiyonu: Çocuk annenin dönüşü için umutsuz fakat sürekli çaba göstermeye devam eder. Bu dönemin sonunda kadar annenin geri dönmesi, bebeğin anneye aşırı reaksiyonlar vermesine yol açar. Erişkin dönemde ise bu kişilerin başkalarına aşırı bağımlı oldukları görülür.



3) Savunma Dönemi: Çocuğun anneye ilgisini kaybetmeye ve içe kanmaya başladığı kopma dönemidir. Bu dönemde annenin geri dönmesi durumda bile bebek anneyi reddedebilir ve ayrılık uzun sürerse bebekte kalıcı sorunlar oluşabilir. Erken dönemlerde güvenli bağlanmanın olmamasının, erişkin dönemlerde kronik anksiyete duygusuna yol açtığını savunur. (6 hafta-8 ay) Bebekler tanıdıklarına ve yabancılara farklı davranmaya başlarlar ve 6-7 aylıkken, tanımadıkları nesne ve insanlar ile karşılaştıklarında “tedbir” alırlar. (6-8 ay - 18-24 ay) Çocuklar anneleri veya ona bakan kişiler odadan çıktığında “ayrılık korkusu” duyarlar. Bu korku, çocuk ve bağlandığı kişi ile arasındaki fiziksel ve duygusal ilişkiyi düzenler. (18-24 ay ve sonrası) Çocuk hareketlendiğinde ve annesinden uzak uzun süreler geçirmeye başladığında bağlanma ilişkisini sağlamak ikisinin görevidir. Ya anne, ya da çocuk teması yenilemek için harekete geçer. Bu evre birkaç yıl sürer.



(18 aydan büyük bebekler için)



1.Eğer annesi evde yokken kaygılı, mutsuzsa, sık sık ağlıyorsa,

2.Özerklik dönemindeki bir çocuktan beklenen annenin arkadasından kısa ağlamalar, kısa süren tepkiler yerine anneyi sık sık soruyor ve arıyorsa annesine bağımlı bir bebek olma durumu var denebilir. Daha doğrusu anneye güvenli bağlanma gerçekleşmemiş olabilir

BAĞLANMA MODELLERİ

Bağlanma örüntüleri Ainsworth bağlanma şekillerini güvenli, kaygılı-kararsız ve kaçıngan-dirençli olarak 3 ayrı gruba ayırmıştır. Ainsworth’e göre güvenli bağlanma gösteren çocuklar annelerinin her zaman yanlarında olup, stres durumlarında yardımcı olacaklarından emin olan çocuklardır. Bu çocuklar anne ayrıldığında tepki göstermelerine karşın döndüğünde kolaylıkla yatışırlar. Kaygılı kararsız bebek ise, anneden ayrılırken ağlamaya ve sıkıntı duymaya çok yatkındır. Bu bebekler gereksinme duyduklarında anne-babalarının karşılık verebileceklerinden, yardımcı olabileceklerinden emin değildir. Bu belirsizlik yüzünden ayrılık anksiyetesi duymaya yatkındırlar. Kaçıngan bebek ise, annenin reddedici davranışını aynalamakta, kendisini korumak için anneden kopmaktadır. Hayatını, annesinin sevgisi ya da desteği olmadan sürdürmeye çalışır. Bağlanma sisteminden yola çıkarak benlikte “Dörtlü Bağlanma Modeli”ni oluşturmuşlardır Benlik modelinin olumlu olması başkalarının onayından bağımsız olarak var olan, içselleştirilmiş öz saygı ve “sevebilirlik” duygusudur. Benlik modelinin olumsuz olması ise düşük özsaygı ve başkalarından onay alma gereksinimiyle ilişkilidir.





DÖRTLÜ BAĞLANMA MODELİ

1. Güvenli bağlanma örüntüsünde hem benlik, hem de başkaları modelleri olumludur. Bu örüntüye sahip kişiler kendilerini değerli olarak algılar ve diğerlerini kabul eder ve destekleyici olarak görürler Bu kişiler hem başkalarıyla kolaylıkla yakınlık kurar hem de özerk kalmayı başarabilirler. İhtiyaç duyduklarında diğerlerinden destek alma konusunda rahattırlar.



2. Saplantılı bağlanma örüntüsü olumsuz benlik modeli ve olumlu başkaları modeliyle ilişkilidir. Bu grup kaygılı/kararsız örüntüsüyle kavramsal olarak ilişkilendirilir. Kendilerini değersiz hissetme eğilimindedirler. Temelde kaygılıdırlar. Negatif duygu durumlarını abartılı ve sürekli bir biçimde eşlerinin onayını arayarak gösterirler. Başkalarının onay ve görüşüne bağımlıdırlar. Kaygılı-kaçıngan olarak sınıflandırılabilirler. Diğerlerine yakın olmayı isterler fakat ihtiyaç duyduklarında diğerlerinin hazır bulunması veya elde edilebilirliği konusunda güvenleri eksiktir. Bir insanın iyi olduğunu düşünüp yakınlaşmak isterler fakat reddedilecekleri veya terk edilecekleri konusunda yüksek düzeyde kaygı yaşarlar . Bu kişiler sürekli olarak ilişkileri konusunda takıntılıdır ve ilişkilerinde pek gerçekçi olmayan beklentilere sahiptirler.



3. Kayıtsız bağlanma örüntüsü benlik modelinin olumlu olduğu fakat başkaları modelinin olumsuz olduğu örüntüdür. Kayıtsız bağlananlar temelde kaçınmacıdırlar çünkü kendileri ile ilgili olumlu ama başkaları ile ilgili olumsuz görüşlere sahiptirler. Negatif duyguları baskı altında tutma eğilimindedirler ve kaçınma stratejilerini temel başa çıkma stratejileri olarak kullanırlar. Bu örüntüde başkalarına karşı reddeder bir tutum vardır. Kişi özerkliğine aşırı derecede önem verir. Bağlanma figürünü elde edilemez ve sorumsuz olarak kabul ederler. Diğerlerinden uzak durarak ve bağlanma ihtiyaçlarını reddederek olası bir reddedilmeye karşı olumlu kendilik imajını korumaktadırlar Başkalarına karşı güvensiz oldukları, başkalarını destekleyici olarak algılamadıkları, kendilerini başkalarına açma ve yakınlık kurmada isteksiz oldukları akranları tarafından daha düşmanca algılandıkları bulunmuştur



4. Korkulu örüntü her iki modelinde olumsuz olduğu örüntüdür. Bu örüntüye sahip kişilerin hem benlik hem de başkaları modeli olumsuzdur. Diğerlerine aşırı bağımlılardır. Bunlar kendilerini değersiz ve sevilmez olarak algılarken başkalarını da güvenilmez ve reddedici olarak algılar. Diğerleri tarafından kabul edilmeyi istemelerine rağmen reddedilme beklentileri ya da korkuları yüzünden yakın olmaktan korkarlar. Kendilerini başkalarına açma, yakınlık kurma ve stres anında başkalarından destek isteme konusunda rahatsızlık duydukları, kendilerine güvenlerinin az olduğu, sosyal ortamlarda atılganlık gösteremeyen kişiler oldukları bulunmuştur.



Kaynak... Çocuk Gelişim Uzmanı: Emine Bügel