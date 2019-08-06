Başak burcu erkeğinde en sık görülen 10 özellik!

Başak burcu erkekleri, genelde kendini beğenmiş yapıya sahiplerdir. Bazen doğrusunu bulmak için her seçeneği deneme yöntemi iş, aşk, dost gibi özel yaşam alanlarına da dâhil edebilir ve yaptığı şeyin doğruluğuna inandığı için ne kadar kötü bir şey yapmış olsa da bunu pek umursamaz. Evcil bir yapıya sahiplerdir fakat bu çapkın oldukları gerçeğini değiştirmez. Başak burcu erkekleri eleştirmeye bayılırlar fakat eleştirilmekten nefret ederler bu yüzden ön yargı adamlarıdırlar. Başak burcu erkeği ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

BAŞAK BURCU ERKEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Başak burçları pratik zekaya sahip, çalışkan kişilerdir. Oldukça işkolik oldukları söylenebilir. Detaycı ve ayrıntılara önem veren yapıları iş yaşamlarında ne kadar titiz çalıştıklarının bir göstergesidir. Yaptıkları işlerde hataya yer yoktur. Yanıldıklarını hiçbir zaman kabul etmezler.

Detaycılıkları özel yaşamlarına da yansır. Dost canlısıdırlar fakat arkadaş seçerken ince eleyip sık dokurlar. Dış görünüşleri soğuk da olsa birine kanları ısınırsa onun uzun süre dost kalmak isterler ve değer verdikleri insanlar için yapmayacakları şey yoktur. Dostlarına karşı her zaman nazik ve samimi davranırlar. Çok iyi bir dinleyicidirler, bu yüzden dostları tarafından sevilirler. Kullanıldıklarını hissettiklerinde o kişiye karşı sert bir tavır alırlar ve ilişkilerini keserler. Çünkü onların yaşamında fazladan gereksiz tek bir insana dahi yer yoktur. Dostluk kavramını çok iyi bilirler ve gerçekten dost olabilecekleri ve bir şeyler paylaşabilecekleri kişilerle görüşmeyi tercih ederler.

Entelektüel zekaları oldukça gelişmiştir. Sanata ilgi duyarlar. Özellikle Edebiyat ve Tarih konuları ilgilerini çeker. Sürekli okur ve araştırırlar. Biraz tutucu ve geleneksel yapıda oldukları söylenebilir. Fikirleri çağdaş olsa da zaman zaman tutumları tam tersini gösterir. Mantık insanıdırlar. Duygularıyla karar veren kişilerden değildirler. Evcimen bir yapıları vardır. Evde vakit geçirmekten hoşlanırlar.

BAŞAK BURCU ERKEĞİNİN EN BELİRGİN 10 ÖZELLİĞİ

Başak erkekleri görünüş olarak oldukça etkileyicidirler ve en dikkat çeken yerleri ise yüzleridir. Keskin yüz hatları ve etkileyici parlak bakışları vardır. Saçlarına şekil verebilmek için saatlerce ayna karşısında vakit geçirebilirler. Giyim kuşama önem verseler de tek başlarına kombin yapma konusunda pek iyi oldukları söylenemez. Bu yüzden genellikle yardım almayı tercih ederler.

Başak burcu erkekleri detaylara önem veren, titiz ve inatçı bir kişiliğe sahiptirler. Bir karar alırken bin bir süzgeçten geçirir ve analiz ederler. Ancak sonucunda aldıkları karardan fazlasıyla emindirler ve fikirlerini asla değiştirmezler. Burunlarının dikine gitmeyi severler. Eğer inandıkları bir konu hakkında tartışıyorlarsa o konuda eleştirilmeyi asla göze alamazlar. Emin oldukları konularda her zaman haklı olduklarını iddia ederler.

Başak erkekleri zekalarıyla ön plana çıkarlar. Dağınıklığa tahammül edemezler. Hayatları baştan aşağı bir düzen içerisindedir. Çok dakiktirler. Plan program yapmadan hareket etmezler. Çok eğlencelidirler ve enerjileri çok yüksektir, bu yüzden arkadaş çevreleri tarafından sevilirler.

Kaşları her daim çatıktır ve yüz ifadeleri hep bir şeyleri çözümlemeye çalışır gibi görünür çünkü iç dünyalarında çok fazla ayrıntıya kafa yorarlar ve ufak tefek şeylere kafayı taktıkları için sürekli stres içerisindedirler. Bu yüzden Başak burcu erkeklerinin en büyük sağlık sorunlarının başında mide problemleri gelir. Başak erkeklerinin pek duygusal ve romantik oldukları söylenemez. Bu yüzden onlardan romantik sözler söylemesi ya da romantik bir akşam yemeği hazırlaması beklenemez. Aşk hayatlarında oldukça çekingen ve utangaçtırlar. Aradaki mesafeyi aşarak kendilerini aşka bırakmaları biraz zaman alır. Ancak aradıkları kadını bulduklarına inanıyorlarsa onunla bir ömür mutlu olabilirler.