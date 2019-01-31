Arkadaş kurbanı: Neredeyse dudaklarından oluyordu

Genç kadın, geçtiğimiz Ağustos ayında bir arkadaşının evinde bir "botoks partisine" katıldı. Bir başka deyişle arkadaşının o partiye katılanlara sürpriz olsun diye davet ettiği "güzellik uzmanının" yardımıyla daha dolgun dudaklara sahip olmak istedi.Güzellik uzmanı olduğu iddia edilen kişi, genç kadının dudaklarını dolgunlaştırmak amacıyla botoks uygulaması yaptı. Ama sonuç şoke ediciydi.Çünkü uygulama tamamen yanlış bir noktaya yapılmıştı ve Rachael Knappier'in dudakları korkutucu bir şekilde şişti.Güzellik uzmanı olduğu iddia edilen ancak sonra hemşire olduğu ortaya çıkan kişi Knappier'e "Vücudun botoks uygulamasına alerjik reaksiyon gösterdi" dedi ve onu hastaneye yönlendirdi.Dudak bölgesindeki kan dolaşımı bozulan genç kadın hastaneye gittiğinde ise korkutan gerçeği öğrendi. Olup biten bir alerjik reaksiyon değildi. Yumuşak dokuda geri dönülmez hasara sebep olan bir tür nekrozdu.Daha sonra genç kadının dudaklarının normal hale gelmesi için üç ay geçmesi gerekti. Ancak yaşadığı korku ona yetti. Knappier "Bu hikayenin benim için bambaşka bir şekle bürünmesi çok kolay olabilirdi" diye anlatıyor genç kadın o dönemi.

Rachael Knappier, dudakladına botoks uygulaması yapan kişinin aslında işinin ehli bir güzellik uzmanı olmadığını, bir hemşire olduğunu da sonradan öğrendi.Şimdi kendisi gibi dış görünüşlerine meraklı olan hemcinslerini bu konuda bilinçlendirmek için kampanyalar düzenliyor Knappier.

(Instagram)