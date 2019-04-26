Anne adaylarının dikkat etmesi gereken 6 beslenme kuralı

Hamilelik sürecinde atacağınız her adım büyük önem taşıyor. Anne adaylarının beslenme konusunda dikkat etmesi gereken belirli hususlar vardır.

1.DAHA FAZLA SU TÜKETİN

Anne adaylarının hamilelik sürecinde vücuttaki su kaybını (dehidrasyon) engellemek için bol bol su tüketmeleri gerekir. Su tüketiminde, sudan enfeksiyon kapma ihtimalini düşürmek için içtiğiniz suyun hijyenik olduğundan emin olun.

2.KOLİN YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER

Hamilelik sırasında kırmızı et, beyaz et, fındık ve baklagiller gibi kolin yönünden zengin besinler tüketmek, bebeğin beyin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

3.KAFEİNİ AZALTIN

Normal hayatta çok dikkat edilmesi gereken kafein miktarı, hamilelik döneminde bir kat daha önem taşımaktadır.

4.MEYVE SEBZE TÜKETİMİ

Beslenme düzeninde mutlaka meyve sebzelere yer verin. Pişmiş yeşillik, muz, kavun ve havuç gibi lif oranı yüksek besinleri tüketin. Fasulye ve tam tahıl tüketerek kabızlık ve diğer sindirim sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Çiğ sebze tüketiminde bebeğin sağlığını riske etmemek için doktor tavsiyesini dikkate almalısınız.

5.ABUR CUBURLARA VEDA EDİN

Yapılan araştırmalarda hamilelik sürecinde abur cubur tüketiminin bebekte yağ ve şeker oranını yükselterek obezite riskini artırdığı ortaya koymuştur.

6.ZARARLI ALIŞKANLIKLARI TERK EDİN

Hamile olanlar ve hamilelik planlayanlar kesinlikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Hamilelik döneminde alkol almak düşük, ölüm doğum ve bebekte yaşam boyu süren fiziksel bozukluklara yol açabilir.

Yenikadin.com