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29 Kasım 2020 Pazar 11:37 | Son Güncelleme:

Zeynep Koçak Burcu Esmersoy'u tiye aldı

Zeynep Koçak Burcu Esmersoy'u tiye aldı

Zeynep Koçak, Burcu Esmersoy'un “Erkek arkadaşınızla birlikteyseniz cüzdana ihtiyacınız olmayabilir” sözlerine gönderme yaptı.

Çok Güzel Harketler Bunlar'la tanınan Zeynep Koçak, katıldığı bir Youtube kanalında Burcu Esmersoy'un çok tartışılan “Erkek arkadaşınızla birlikteyseniz cüzdana ihtiyacınız olmayabilir” açıklamsıyla dalga geçti.

Parodide, erkek arkadaşının hesabı ödemesine tepki gösteren Koçak, “Aciz miyim? Al o zaman fatura ve kredi kartlarımı da öde. Bu cüzdanı yanımda neden taşıyorum? Burcu Esmersoy’u neden dinlemedim?” diyerek ünlü sunucuya gönderme yaptı.

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