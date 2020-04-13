Zeynep Elçin'den Turna Misali filmi için yörük çadırında rol hazırlığı

Bir çocuk annesi Rukiye karakterini canlandıran genç oyuncu, rolü için 10 kilo aldı. Yörüklerin yaşamını yakından görmek için bir süre onlarla birlikte çadırda yaşayan oyuncu, “Karakterimi içselleştirmek için çekim öncesi Silifke'ye yerleştim. Yörük çadırında yaşayan çok tatlı ve mütevazı bir aileyle kaldım. Rukiye ve Mehmet çiftiyle birlikte ekmek yaptık, süt sağdık, keçi yemlemeye çıktık ve bol bol sohbet ettik” dedi.