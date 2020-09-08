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  3. Zeynep Bastık ile Emir Can İğrek 'Dargın' düeti ile dijital rekoru kırdılar
08 Eylül 2020 Salı 20:39 | Son Güncelleme:

Zeynep Bastık ile Emir Can İğrek 'Dargın' düeti ile dijital rekoru kırdılar

Zeynep Bastık ile Emir Can İğrek 'Dargın' düeti ile dijital rekoru kırdılar

Son dönemininin parlayan şarkıcıları Zeynep Bastık ile Emir Can İğrek, 'Dargın' adlı şarkıda düet yaptı.

İkilinin ilk kez bir araya geldiği çalışmaları, kısa sürede dinleyicisinden tam not aldı. Düet, ilk gününde Spotify’da 1. sıraya yerleşirken, YouTube’da da trend listesinin üst sıralarına tırmanyı başardı.

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