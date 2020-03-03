Zambak yağı; ağrı dindirir

Bitkisel tedavi uzmanları, beyaz zambaktan hazırlanan yağın içinde, bol miktarda, demir, iridin, tanen, reçine ve uçucu yağ bulunduğunu belirtiyor. Zambak yağı bu sayede etkili bir ağrı kesicidir. Ağrı vücudun neresinde olursa olsun, zambak yağından faydalanılarak bu ağrıdan kolayca kurtulmak mümkündür.

Özellikle diş ağrıları zambağın uzmanlık alanındadır. Diş ağrısı ve iltihapları giderici etkisi vardır. Romatizma ve kas ağrılarını da azaltır. Kulak ağrısını geçirir. Bunun için ağrıyan kulağa bir damla zambak yağı damlatmak yeterlidir. Baş ağrısını geçirmek için içine sirke ve bal eklenebilir. Beyaz zambak yağını, evde kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Bunun için, öncelikle 3 avuç dolusu zambak çok ince bir şekilde kıyılır. Daha sonra içi zeytinyağı dolu kavanozun içine konulur ve kavanozun ağzı kapatılır. Bu kavanoz, 2 hafta boyunca güneşte bekletilir. Daha sonra, kavanoz kaynar su içerisinde kaynatılır. Son olarak, kavanozun içerisindeki madde ince bir tülbent yardımıyla süzülür. Böylece zambak yağı elde edilmiş olur.