Yürüteç çocuğun yürüme kabiliyetini köreltiyor

Birçok ebeveyn tarafından güvenli sanılan yürüteçler, ev kazalarına bağlı ciddi yaralanmalara da neden olabiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yard. Doç. Dr. Nurullah Şener; “Yürüteçler gerçekte bebeğin yürümesine yardım etmez. Aksine bebeğin yürüme kabiliyetini köreltir ve hatta bazı durumlarda yok bile edebilir. Yerde yapılan sürünme, emekleme, kendi etrafında yuvarlama, tırmanma gibi aktiviteler önemli yürüme öncesi kabiliyetlerdir. Yürüteç kullanımı yerine bebek, bu hareketleri yapması için mutlaka teşvik edilmelidir” dedi.

BİRÇOK ZARARI VAR



• Yürüteç kullanan bebekler, kendi ağırlıklarına nasıl kaldıracaklarını öğrenemez.

• Yürüteçler, bebeklerin sırtını desteklemez. Bu nedenle de bebekler sırtlarını nasıl dik tutacaklarını kavrayamaz.

• Yürüteçteki bir bebek düşme esnasında nasıl dengede kalacağını anlayamaz.

• Sapan şeklindeki koltuk, bebeklerin kalçasını yay gibi şekle sokabilir. Bu durum bacaklarda eğriliğe ve parmak ucunda yürümeye neden olur.

• Bebekler yürüteçte ayaklarını göremez. Ancak yürüme için görme ve hissetme gerekir.