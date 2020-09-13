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13 Eylül 2020 Pazar 21:22 | Son Güncelleme:

Yumurtanın alternatifi yağlı tohum

Yumurtanın alternatifi yağlı tohum

İnsan hayatında sağlıklı bir beden için beslenmede çeşitlilik büyük önem taşıyor.

Günlük besin alımında temel besin gruplarının yanı sıra yağlı tohum tüketimi kalp sağlığı başta olmak üzere insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, "Proteinlerin yapı taşı olan birçok temel amino asit içeren yağlı tohumlar hayvansal proteinlerden daha düşük kolesterol değerine sahip oluşuyla kalp sağlığı için koruyucu bir etki yaratabiliyor" dedi. 

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