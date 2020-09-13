Yumurtanın alternatifi yağlı tohum

Günlük besin alımında temel besin gruplarının yanı sıra yağlı tohum tüketimi kalp sağlığı başta olmak üzere insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. Uzmanlar, "Proteinlerin yapı taşı olan birçok temel amino asit içeren yağlı tohumlar hayvansal proteinlerden daha düşük kolesterol değerine sahip oluşuyla kalp sağlığı için koruyucu bir etki yaratabiliyor" dedi.