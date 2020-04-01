Yumurtalık kistleri kanser habercisi mi?

Birçok şikayetle ortaya çıkan yumurtalık kistleri önemsenmeyip tedavi edilmediğinde çok ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Özellikle de adet düzensizlikleriyle ortaya çıkan yumurtalık kistleri, çocuk sahibi olmak isteyen aileleri de zor durumda bırakabiliyor. Avrasya Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İstepan Suna, “En çok gençlerde görülen ve belirti göstermeyen kist çeşidi Follikül kistidir. Gelişen yumurta hücresinin çatlamaması ve büyümeye devam etmesi sonucu oluşur. Adet düzensizliğine yol açabilir. Herhangi bir komplikasyon yaratmadıkları için tedavi gerektirmezler. Bazı durumlarda doğum kontrol hapı kullanılabilir” dedi.

AŞIRI HORMON SALGILANIR



Op. Dr. Suna, “Tehlikeli olan ve zamanla kötü huylu kistlere dönüşme ihtimali olan kist çeşidi ise İnklüzyon kistidir. Hiçbir belirti vermedikleri gibi ultrasonda da görülmezler. Üçüncü kist çeşidi Korpus luteum kistidir. Korpus luteum, yumurtalıkta oluşan ve gebeliğin erken dönemlerinde progesteron hormonu üretiminden sorumlu olan bir yığın hücredir. Bazen bu hücrelerde kistler oluşabilir ve adet düzensizliğine yol açabilir. Genelde 3-4 cm büyüklüğündedir, herhangi bir komplikasyon yaratmadığı durumlarda tedavi gerektirmez. Genellikle kısırlık tedavisi gören kadınlarda görülen kist çeşidi ise Teka-lutein kistidir. Aşırı hormon salgılanmasına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tedavi şarttır ve takip gerektirir. Son yumurtalık kisti çeşidi ise Gebelik luteomasıdır. Hamilelik sırasında ortaya çıkar ve hamilelik sonunda gerilemeye başlar” diye konuştu.

TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?



Birçok tedavi yöntemiyle yumurtalık kistlerinden kurtulmak mümkündür. Uygulanan tedavi yöntemleri kistin çeşidine göre farklılık gösterir. Eğer kitler basitse doğum kontrol hapları ile tedavi edilebilir. İltihabik kistlerde ise antibiyotik tedavisi tercih edilir. 8 cm’i geçen ve kötü huylu olan kistler için cerrahi uygulamalar gerekir.